Ngọc Trinh đóng chính phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ' Nữ người mẫu lần đầu thử sức với thể loại kinh dị trong dự án mới của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, gây chú ý với vẻ ngoài mệt mỏi tại buổi khai máy.

Ngọc Trinh sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh kinh dị mang tên "Thẩm mỹ viện âm phủ", do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện. Tại buổi khai máy, cô đã thu hút sự quan tâm của truyền thông khi xuất hiện với vẻ ngoài có phần phờ phạc, dù đã trang điểm.

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng sau thành công của phim "Ma da" với doanh thu 127 tỷ đồng. "Thẩm mỹ viện âm phủ" cũng là lần đầu tiên Ngọc Trinh tham gia một bộ phim thuộc thể loại kinh dị.

Vẻ ngoài phờ phạc của Ngọc Trinh trong buổi khai máy. Ảnh: NSX

Hành trình vào thẩm mỹ viện ma quái

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Thanh, một cô gái trẻ tuổi và tài năng. Do hoàn cảnh đưa đẩy, cô bị đưa đến một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh và dần bị cuốn vào những nghi thức ma quái cùng các sự kiện tâm linh không thể lý giải.

Chia sẻ về quyết định nhận vai, Ngọc Trinh cho biết cô đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều lời mời sau bộ phim "Chị dâu". Kịch bản của "Thẩm mỹ viện âm phủ" đã thuyết phục cô bởi sự mới mẻ của đề tài, kết hợp yếu tố kinh dị và các thông điệp sâu sắc.

Toàn tâm toàn ý cho vai diễn đầu tay thể loại kinh dị

Để tập trung hoàn toàn cho vai diễn, Ngọc Trinh đã quyết định tạm gác lại toàn bộ công việc kinh doanh, các buổi livestream và chụp ảnh. Cô cho biết muốn dành tất cả thời gian và tâm trí để nghiên cứu nhân vật và làm việc cùng đạo diễn, bạn diễn.

Mặc dù ngoài đời không phải là người dễ bị dọa bởi các yếu tố tâm linh hay phim kinh dị, Ngọc Trinh khẳng định cô không chủ quan. Nữ diễn viên đang chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý để có thể nhập vai một cách tự nhiên và chân thực nhất.

Góc nhìn từ đạo diễn trăm tỷ

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tiết lộ anh đã ấp ủ dự án này trong một thời gian dài. Anh dành nhiều tâm huyết để xây dựng bối cảnh kỳ bí và tạo hình nhân vật ghê rợn, với mục tiêu mang đến một màu sắc mới lạ cho dòng phim kinh dị Việt Nam.

Lý giải về việc lựa chọn Ngọc Trinh, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đánh giá cao cảm xúc và sự chân thật trong lối diễn của cô, dù cô được xem là một diễn viên "tay ngang".

Trước đó, bộ phim "Chị dâu" có sự tham gia của Ngọc Trinh và Việt Hương cũng đã gặt hái thành công về mặt thương mại, gia nhập câu lạc bộ phim có doanh thu trăm tỷ sau ba tuần công chiếu.