Ngọc Trinh kể lại vụ trộm vào nhà lấy đồng hồ trị giá 13 tỷ

Sáng 30/3, Ngọc Trinh trình báo vụ việc với Công an TP. Thủ Đức, TP HCM tại biệt thự nơi cô đang sinh sống. Tài sản mất có giá trị lớn nên Công an TP. Thủ Đức đã chuyển hồ sơ và phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh. Kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Ngọc Trinh chưa được công bố.

Theo thông tin ban đầu, bọn trộm đã lấy đi bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của Ngọc Trinh trị giá khoảng 13 tỷ đồng.

Biệt thự nơi Ngọc Trinh sống dành một không gian lớn để chứa hàng hiệu, trong đó có nhiều đồng hồ tiền tỷ. Cô sống cùng trợ lý Thúy Kiều và người giúp việc.

Tối 30/3, Ngọc Trinh kể lại vụ trộm vào nhà mình. Tuy nhiên, khác với tâm trạng buồn bã một người bị mất đồ, cô viết với tâm trạng vừa hài hước vừa tức tối.