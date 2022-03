Ngư dân hối hả vào mùa đánh bắt sứa biển

(Baonghean.vn) - Ngày 1/3/2022, với sự đồng chủ trì của Bộ MLIT, Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng Việt Nam đã tổ chức hội thảo kỹ thuật CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU NGẬP ÚNG ĐÔ THỊ NHẬT BẢN - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BƠM CỬA CỐNG TẠI VIỆT NAM” trong khuôn khổ dự án WOW TO JAPAN.

(Baonghean.vn) - So với một số tỉnh, thành đã trải qua sốt đất, nền giá bất động sản Nghệ An được đánh giá vẫn còn ở ngưỡng thấp, biên độ co dãn lợi nhuận tốt. Song, mức giá này được dự báo sẽ tăng mạnh trong tương lai gần khi nhiều “ông lớn” bất động sản đã và đang đổ bộ, bắt đầu triển khai các dự án quy mô lớn.