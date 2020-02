Ngư dân Nghệ An đánh lưới vớt được bộ phận cơ thể người trên biển

Tối 17/2, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc cho biết: 2 chủ thuyền Nguyễn Văn Thiết và Trần Văn Huệ cùng trú tại địa phương đang kéo lưới trên biển, bất ngờ gặp phải 1 chiếc đầu người và 1 cánh tay ngay trong lưới.

Trước đó vào khoảng 10h ngày 17/2, trong khi đang kéo lưới trên biển, tại tọa độ 47 độ 02 phút vĩ độ Bắc, 47 độ 280 phút kinh độ Đông, cách đảo Hòn Ngư khoảng 2 hải lý về phía Tây Nam, chiếc thuyền mang biển số NA 81118 TS do ông Nguyễn Văn Thiết trú tại Nghi Thiết (Nghi Lộc - Nghệ An) làm chủ thuyền đã phát hiện 1 chiếc đầu người ngay trong lưới của mình. Cùng thời gian và địa điểm trên thuyền mang biển số NA 3623 TS do ông Trần Văn Huệ làm chủ thuyền cũng gặp 1 cánh tay người bị mắc ngay trong lưới.

Ngư dân đang tiến hành thủ tục mai táng các bộ phận thi thể mắc vào lưới. Ảnh: Thuấn Tiến Ngay sau khi phát hiện các bộ phận cơ thể người bị mắc vào lưới, các chủ thuyền đã nhanh chóng đưa các bộ phận cơ thể người ra khỏi lưới, vệ sinh và báo ngay cho chính quyền địa phương.



Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc, Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò cùng lãnh đạo xã Nghi Thiết đã nhanh chóng có mặt ghi nhận và hướng dẫn gia đình các chủ thuyền làm thủ tục chôn cất theo phong tục địa phương.