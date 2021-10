Ngư dân Nghệ An kéo bè mảng lên đường bộ để tránh bão số 8

Ảnh hưởng của cơn bão số 8 đang hướng vào bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh, từ đầu giờ chiều 13/10, vùng biển Nghệ An đã có sóng to dần. Ảnh: Xuân Hoàng

Lúc này, bà con ngư dân các xã ven biển của huyện Diễn Châu khẩn trương di dời bè mảng và ngư cụ đến vị trí an toàn để tránh sóng to, gió lớn. Ảnh: Xuân Hoàng

Lão ngư Đinh Văn Đông, ở xã Diễn Kim cho biết, bè mảng rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão, do vậy bà con lo di chuyển đến vị trí an toàn, đồng thời buộc néo cẩn thận. Ảnh: Xuân Hoàng

Thông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, trước đó ngư dân đã di chuyển tàu thuyền về tránh bão số 7, nên hiện nay 100% tàu thuyền đánh bắt xa bờ của Nghệ An đang neo đậu vào vị trí an toàn để tránh bão số 8 Nghệ An, hiện chỉ còn một số tàu thuyền nhỏ đang hoạt động gần bờ, tuy nhiên trong chiều nay cũng phải di chuyển vào vị trí neo đậu an toàn để tránh bão. Nghệ An hiện có 3.438 phương tiện/17.190 lao động. Ảnh: Xuân Hoàng