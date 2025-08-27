Kinh tế Ngư dân Nghệ An khắc phục khó khăn, ra khơi sau bão Sáng 27/8, khi lệnh cấm biển được dỡ bỏ, tại các cảng cá ở Nghệ An, ngư dân lại chộn rộn chuẩn bị ra khơi. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do mất điện, khan hiếm nước ngọt, đá lạnh phải mua từ xa về, nhưng ngư dân vẫn tất bật thu xếp để kịp chuyến biển ngay trong ngày, với hy vọng trúng cá sau bão.

Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ để vươn khơi sau những ngày nghỉ tránh trú bão. Ảnh: T.P

Sáng nay, tại cảng cá Cửa Lò, hàng trăm ngư dân đang hối hả vận chuyển nhu yếu phẩm, lưới, ngư cụ và các thùng đá lên thuyền. Tiếng máy bơm dầu, tiếng người gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ sau những ngày dài phải nằm bờ tránh bão.

Anh Phùng Bá Hùng, một thuyền viên, chia sẻ: “May mắn là sau bão, tàu thuyền của chúng tôi không bị hư hại. Ngay khi tỉnh có công văn khẩn cho phép ra khơi từ 5h sáng nay 27/8, chủ tàu đã báo anh em chuẩn bị. Làm nghề biển, nghỉ ngày nào là mất thu nhập ngày đó, vì thế ai cũng mong ngóng được ra khơi. Giờ có lệnh, tất cả đều phấn khởi, chỉ mong biển thuận, cá tôm đầy khoang”.

Bơm nước ngọt lên thuyền chuẩn bị cho những chuyến biển dài ngày. Ảnh: T.P



Trong khi nhiều tàu lớn chuẩn bị chuyến đi vài ngày, những tàu nhỏ thì tranh thủ đánh bắt gần bờ. Anh Nguyễn Trọng Hà, ngư dân ở phường Cửa Lò, cho biết: “Sáng nay, vợ chồng tôi dậy sớm chuẩn bị ngư lưới cụ, nước uống. Tầm 10h chúng tôi ra khơi, khoảng 15h-16h sẽ trở về. Chuyến đi không dài nhưng nếu may mắn, vẫn có thêm thu nhập để bù đắp những ngày nghỉ vì bão”.

Do mất điện diện rộng nên ngư dân phường Quỳnh Mai phải mua đá lạnh từ Thanh Hoá về, chi phí đội thêm song vẫn phải chấp nhận. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, do mất điện trên diện rộng, nhiều cơ sở sản xuất đá lạnh không hoạt động, dẫn đến khan hiếm đá bảo quản hải sản. Một số chủ tàu phải lặn lội mua từ tỉnh Thanh Hóa, thậm chí xa hơn, rồi thuê xe lạnh chở về kịp chuyến biển.

Chủ tàu NS 91207 TS, trú phường Quỳnh Mai, cho biết: “Sau bão, thường trúng hải sản nên tôi cùng 6 thuyền viên đã tranh thủ kiểm tra tàu, bổ sung nhiên liệu để kịp xuất bến ngay. Nhưng khó khăn lớn nhất là thiếu đá. Tôi phải mua từ tỉnh Thanh Hóa chuyển về, chi phí tăng nhưng vẫn phải chịu, vì để chậm một ngày ra khơi là anh em thuyền viên không có thu nhập”.

Ngư dân phường Tân Mai kiểm tra máy móc, tiếp nhiên liệu sẵn sàng ra khơi. Ảnh: T.P

Tình trạng thiếu nước ngọt cũng khiến ngư dân gặp khó. Nhiều tàu phải mua nước từ các bồn chứa di động, giá cao gấp rưỡi ngày thường. Thêm vào đó, nhu yếu phẩm phục vụ chuyến đi biển dài ngày đều tăng giá. Dù vậy, không ai nản lòng.

Anh Nguyễn Văn Nam, chủ tàu cá NA 9266 TS trú tại phường Tân Mai chia sẻ: “Mấy ngày tránh bão, tàu nằm bờ, tôi rất sốt ruột. Hôm qua, tôi đã cho thợ kiểm tra lại hệ thống điện, máy móc, bảo trì để tàu an toàn. Sáng nay, dù khó khăn về nước, đá, dầu phải mua từ nhiều nơi, tốn kém hơn, tôi vẫn quyết tâm cho tàu ra khơi. Dự kiến 4 ngày nữa mới cập bến. Hy vọng chuyến biển đầu tiên sau bão sẽ thắng lợi, bù đắp phần nào chi phí”.

Kiểm tra lại thiết bị đèn, điện kỹ trước khi xuất bến. Ảnh: T.P

Không chỉ ngư dân, nhiều cơ sở chế biến hải sản cũng đang trông ngóng chuyến biển đầu tiên sau bão. Chị Nguyễn Thị Huyền, chủ một cơ sở chế biến ở phường Cửa Lò, phấn khởi: “Khách đặt hàng cho Rằm tháng Bảy và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nhiều lắm. Hải sản tươi và hàng chế biến đều tăng đơn. Chúng tôi chỉ mong ngư dân đi chuyến này thuận lợi, có nhiều cá, tôm để vừa cung ứng cho thị trường, vừa đảm bảo sản xuất”.

Ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò, cho hay: “Trong thời gian tránh bão, hội đã phối hợp vận động bà con neo đậu an toàn. Sau khi có lệnh mở biển, ngư dân đang tất bật sửa chữa tàu thuyền, bổ sung nhiên liệu, lương thực. Toàn phường có hơn 500 tàu cá, đến nay cơ bản đều an toàn và nhiều tàu đã ra khơi ngay trong sáng 27/8”.

Một số mặt hàng nhu yếu phẩm tăng giá nhẹ khiến chi phí chuyến biển tăng cao. Ảnh: T.P

Dù còn không ít khó khăn từ điện, nước đến đá lạnh, nhiên liệu nhưng ngư dân Nghệ An vẫn quyết tâm khắc phục, nắm bắt cơ hội ra khơi ngay khi biển mở. Với họ, bão qua là cơ hội mới. Sau những ngày lênh đênh tránh giông tố, mỗi chuyến ra khơi đều chứa đựng kỳ vọng tôm cá đầy khoang, ngư dân có thêm thu nhập.