Ngư dân Nghệ An khẩn trương về bến tránh trú bão số 1

Cảnh báo về cơn bão số 1

Bão Wutip (con bướm) chính thức hình thành sáng 11/6 trên Biển Đông, trở thành cơn bão đầu tiên trong năm 2025. Bão sẽ đạt cường độ cực đại vào 7h sáng 13/6, tâm bão ở trên khu vực vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

* Trên biển: Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Từ đêm 11/6, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0- 5,0m, biển động rất mạnh. Từ ngày 12/6, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

* Mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ chiều 11/6 đến ngày 13/6, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.