Ngư dân Nghệ An thu 3.000 tỷ đồng từ khai thác hải sản trong 9 tháng

Hải sản sau khi cập cảng cá đều được thương lái thu mua hết. Ảnh: Xuân Hoàng

Thông tin từ Chi cục Thuỷ sản cho biết, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2023 của Nghệ An ước đạt 216.570/kế hoạch 255.000 tấn, đạt 84,93% so với kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt 159.738 tấn, đạt 83,2% so với kế hoạch năm, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 56.832 tấn, bằng 90,21% so với kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước . Trong đó, sản lượng nuôi ngọt 44.621 tấn, nuôi mặn, lợ 12.211 tấn.

Đối với khai thác hải sản trên biển, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn về ngư trường, thời tiết... tuy nhiên, nhiều tàu cá công suất lớn trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai... đã vươn khơi tham gia khai thác thủy sản bằng các nghề: Lưới chụp, lưới kéo, lưới vây, pha xúc, câu... Sản phẩm chủ yếu là mực, cá nục, cá bạc má... Một số tàu khai thác được cá hố, cá thu có giá trị kinh tế cao. Sản lượng đánh bắt ước được 154.196 tấn, đạt 82,46% so với kế hoạch năm, tăng 3,56% so với cùng kỳ năm trước.

Những loại cá đạt sản lượng cao như, cá trỏng, cá trích, có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg; cá nục, cá bạc má... có giá 40.000 - 45.000 đồng/kg; cá thu, cá ngừ... có giá trị cao nhất 100.000 - 120.000 đồng/kg. Tính bình quân, giá trị khai thác hải sản thu về ước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Mỗi khi tàu cá trở về sau những ngày đánh bắt trên biển, cảng cá Nghệ An lại nhộn nhịp. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong 9 tháng, khai thác nội đồng ước đạt 5.542/kế hoạch 5.000 tấn, đạt 110,84% so với kế hoạch năm, tăng 4,33% so với cùng kỳ năm trước, giá trị ước đạt hơn 600 tỷ đồng.

Nghệ An hiện có 3.469 tàu cá, với tổng công suất 654.224 CV, trong đó, số tàu cá trên 15m có 1.762 chiếc. Nhiều năm qua, ngư dân Nghệ An đã đầu tư công nghệ hỗ trợ đánh bắt hiện đại, như nâng cấp ánh sáng bằng đèn Led, máy dò cá, tời thủy lực... nên hiệu quả khai thác ngày càng cao./.