Ngư dân Nghệ An trúng đậm cá trích

Mặc dù thời tiết sáng nay có mưa phùn, thế nhưng dọc bãi biển xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) vẫn rất nhộn nhịp khi các thuyền liên tiếp về bờ mang theo nhiều hải sản. Từng mẻ lưới ôm trọn tôm, cá bên trong được ngư dân vận chuyển lên bờ để bắt đầu công việc gỡ cá. Ngư dân Hồ Tùng cho biết, chúng tôi đi biển từ lúc 4 - 5 giờ sáng và sau 2 – 3 giờ đồng hồ là bắt đầu thu lưới lên thuyền cho đến khi vào bờ. Mùa này, ngư dân chủ yếu đánh cá trích, sau 2 – 3 giờ đi biển về có thể kiếm được 2 – 3 triệu đồng.

Ngư dân Quỳnh Lưu được mùa cá trích sau Tết. Ảnh: Việt Hùng

“Sau Tết, chúng tôi chủ yếu đi nghề đánh cá trích vì mùa này cá sinh sản, phát triển rất nhiều. Bà con đi biển thả lưới từ lúc rạng sáng, riêng thuyền của tôi đánh được 2 tạ cá trích, trừ chi phí cũng kiếm được gần 3 triệu” - ngư dân Tùng, xã Quỳnh Nghĩa cho biết.



Toàn xã Quỳnh Nghĩa có khoảng 50 chiếc thuyền khai thác ven bờ với các loại nghề khác nhau, tuy nhiên sau khi ăn Tết xong, bà con chủ yếu đi thả lưới cá trích cách bờ khoảng 2 – 3 hải lý. Khác với tàu đánh bắt ở vùng lộng, thời gian bảo quản lâu thì nghề đánh cá trích ở ven bờ sẽ có giá trị hơn do con cá đánh lên bờ tươi hơn. Theo bà con ngư dân, giá cá trích hiện tại được thu mua 15.000 – 17.000 đồng/kg. Do đang vào mùa nên mỗi thuyền đi nghề cá trích đánh được từ 1,5 – 2 tạ cá chỉ sau 2 giờ ra biển, thu nhập từ 1,5 – 3 triệu đồng, có hôm gặp may được luồng cá thì thu nhập còn cao hơn.

Ông Tô Duy Hiền – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) cho biết: “Địa phương có nghề khai thác hải sản, ngoài các phương tiện công suất lớn khai thác xa bờ thì việc khai thác ven bờ với đa dạng các nghề truyền thống cũng góp phần nâng cao thu nhập cho bà con ngư dân. Ra Tết đến nay, ngư dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để đi biển đánh bắt hải sản, đặc biệt nghề cá trích, chỉ trong vòng khoảng 7 ngày, mỗi ngư dân thu về gần chục triệu đồng”.

Cá trích hiện đang được thu mua với giá từ 15.000 - 17.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng

Bên cạnh nghề đánh bắt cá trích, ngư dân các xã ven biển Quỳnh Long, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng.. cũng tranh thủ sau Tết ra khơi đánh bắt “lộc biển” với nhiều loại nghề như: tôm tít, ghẹ, cá bơn, mực. Đối với các loại hải sản này, giá bình quân từ 120.000 – 150.000 đồng/kg.

Theo thống kế từ phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, có khoảng hơn 200 thuyền, bè hoạt động ven bờ với hơn 500 lao động tham gia. Trong khi các tàu công suất lớn chưa thể ra biển đánh bắt hải sản do ở ngoài khơi xa biển động thì nghề khai thác ven bờ đã giúp bà con ngư dân vùng biển có thêm nguồn thu nhập./.