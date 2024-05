Xã hội Ngừng việc tập thể tại nhà máy may Chi nhánh Hanosimex: Công nhân đã trở lại làm việc Bất bình vì quyết định thôi giữ chức vụ của giám đốc nhà máy, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể.

14 giờ ngày 30/5, khoảng 100 công nhân thuộc Nhà máy may Nam Đàn 1 - Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội Hanosimex (địa chỉ tại xóm 1, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) đã đình công để phản đối quyết định về nhân sự của lãnh đạo công ty.

16 giờ 30 phút ngày 30/5, công nhân tại Nhà máy may Nam Đàn 1 đã quay lại làm việc bình thường. Ảnh: Thu Hiền

Theo đó, doanh nghiệp này vừa có quyết định thôi chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Nhà máy 1 đối với ông N.Đ.T (sinh năm 1979). Nguyên nhân là vì ông N.Đ.T đang là bị can trong vụ đánh bạc và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ở công ty, ông N.Đ.T là một người có uy tín với đa số công nhân. Trước quyết định của công ty, một số công nhân đã đình công để phản đối và yêu cầu lãnh đạo công ty phải bổ nhiệm một chức danh cho ông N.Đ.T, đồng thời để ông N.Đ.T. được tiếp tục điều hành nhà máy may sau khi công ty sáp nhập nhà máy may 1 và 2 vào ngày 01/6/2024.

Trước tình hình trên, Công an xã Nam Giang đã phối hợp cùng lực lượng an ninh làm việc với lãnh đạo công ty và ông N.Đ.T để vận động, giải thích cho công nhân hiểu về chủ trương của công ty.

Ngay khi biết thông tin sự việc, cán bộ công đoàn ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Nam Đàn cũng đã có mặt tại công ty để nắm bắt diễn biến sự việc.

Sau thời gian làm việc, giải thích, đến 16 giờ chiều cùng ngày công nhân đã trở lại làm việc bình thường. Lãnh đạo công ty vẫn giữ nguyên quyết định đối với ông N.Đ.T trong thời gian chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Công đoàn Nhà máy may Nam Đàn 1 thuộc Tổng Công ty cổ phần dệt may Hà Nội, chuyên sản xuất sản phẩm may mặc dệt kim xuất khẩu, hoạt động trên địa bàn huyện Nam Đàn từ năm 2010.