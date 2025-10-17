Thứ Sáu, 17/10/2025
Pháp luật

Người bán gà lôi trắng được miễn trách nhiệm hình sự

Phạm Công 17/10/2025 12:33

Bị cáo Thái Khắc Thành được TAND tỉnh Hưng Yên miễn trách nhiệm hình sự tại phiên tòa phúc thẩm vụ án gà lôi trắng.

Ngày 17/10, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án gà lôi trắng, sau khi nghị án, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo thẩm phán Phạm Ngọc Thành (chủ tọa phiên tòa), việc truy tố bị cáo Thái Khắc Thành là đúng người, đúng tội nhưng xem xét đề nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên nên đã quyết định sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

W-Ảnh 10.JPG.jpg
HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành. Ảnh: Phạm Công

Sau khi nhận quyết định của TAND tỉnh Hưng Yên, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi lời cảm ơn đến HĐXX, VKSND tỉnh Hưng Yên đã có cái nhìn công tâm, nhân văn và kịp thời để bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự. Sau khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Thái Khắc Thành đã ôm vợ, bế con hạnh phúc trong ngày được trả tự do.

W-Ảnh 11.JPG.jpg
Bị cáo Thái Khắc Thành vui mừng bên vợ sau khi được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: Phạm Công

Sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

W-Ảnh 12.JPG.jpg
Gia đình bị cáo Thái Khắc Thành. Ảnh: Phạm Công

Nhiều lực lượng chức năng được triển khai để kiểm soát khu vực cổng tòa án. Một số người dân cũng có mặt để theo dõi phiên xét xử.

Bị cáo Thái Khắc Thành cùng người thân có mặt từ sớm để tham gia phiên xét xử. Bị cáo Thành xuất hiện với vẻ mặt khá căng thẳng, lo lắng.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành và kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên. Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành.

