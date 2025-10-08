Kinh tế Người chăn nuôi Nghệ An được hỗ trợ ra sao khi lợn buộc phải tiêu hủy? Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Nghệ An, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ chăn nuôi. Theo ông Trần Võ Ba – Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các cơ sở có lợn buộc phải tiêu hủy sẽ được hỗ trợ theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ nếu đáp ứng điều kiện quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Nghệ An, nhiều hộ chăn nuôi đang đối mặt nguy cơ mất trắng đàn lợn, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế gia đình.

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bích Hào (huyện Thanh Chương cũ) thiệt hại nặng do lợn bị nhiễm dịch, phải tiêu hủy. Ảnh: XH

Theo ông Trần Võ Ba – Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, các cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi sẽ được hưởng hỗ trợ từ Nhà nước nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Nghị định 116 nêu rõ, hộ chăn nuôi được nhận hỗ trợ nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Dịch bệnh đã được công bố và cơ sở nằm trong vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm, có động vật hoặc sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Dịch bệnh chưa công bố nhưng ổ dịch đầu tiên hoặc ổ dịch tiếp theo trên cùng địa bàn cấp xã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh trong danh mục bắt buộc công bố.

Tiêu hủy lợn do nhiễm dịch tại xã Quan Thành: Ảnh: XH

Đối với bệnh mới xuất hiện nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch, phải có xác nhận của cơ quan thú y về tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới.

Theo đó, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định 116/NĐ-CP là 40.000 đồng/kg.

Ngoài ra, người tham gia trực tiếp khắc phục dịch bệnh cũng được hỗ trợ theo mức cụ thể. Người không hưởng lương ngân sách được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày làm việc và 500.000 đồng/người/ngày nghỉ, lễ, tết. Đối với người hưởng lương từ ngân sách, mức hỗ trợ lần lượt là 150.000 đồng/người/ngày và 300.000 đồng/người/ngày. Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ ngân sách Nhà nước (trung ương và địa phương), cùng đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tổ chức quốc tế, và các nguồn tài chính hợp pháp khác.



Ông Trần Võ Ba khuyến cáo, để được hưởng hỗ trợ, người dân cần chủ động báo cáo ngay khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, phối hợp với cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy, vệ sinh khử trùng. Việc che giấu dịch, bán chạy lợn bệnh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm dịch lan rộng, gây thiệt hại cho cả cộng đồng.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các cơ quan chức năng Nghệ An đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch: khoanh vùng ổ dịch, tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát vận chuyển động vật, tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành thú y và người chăn nuôi được xem là yếu tố quyết định để khống chế dịch.

Nghị định 116 không chỉ là khung pháp lý cho hoạt động hỗ trợ mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người chăn nuôi, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã tiêu hủy trên 13.000 con lợn do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, với tổng trọng lượng hơn 670 tấn./.