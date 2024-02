Người con mang quân hàm xanh của bản làng biên giới

Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Na Loi (Kỳ Sơn), từ nhỏ, chàng trai dân tộc Thái Lô Văn Kháy (SN 1993) đã ấp ủ ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh, chắc tay súng bảo vệ biên giới và bản làng quê hương.

Bởi vậy, dù trong gia đình không có ai theo nghiệp biên phòng, nhưng tháng 2/2012, Lô Văn Kháy đã xung phong nhập ngũ và trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn 19 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Sau đó, anh được chuyển về Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn), rồi tiếp tục đi học tại Trường Sỹ quan lục Quân 1 và Trường Trung cấp biên phòng 2.

Sau khi hoàn thành chương trình học vào năm 2016, Lô Văn Kháy quay lại công tác tại Đồn Biên phòng Keng Đu và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tháng 6/2022, anh được điều động làm nhân viên vũ trang Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn).

Luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, ở vị trí công tác nào, Thượng úy Lô Văn Kháy cũng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Từ việc tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, rừng phòng hộ; tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra khu vực chốt Mốc 390 và các tổ chốt Nhọt Lợt, Xốp Dương trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát; đến việc cùng đồng đội duy trì hiệu quả mô hình “Tổ Covid cộng đồng” ở 25 bản; quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở trên biên giới; gắn hòm thư tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép tại các bản giáp biên thuộc 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý (Kỳ Sơn).

Trong quá trình công tác, Thượng úy Lô Văn Kháy luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bám nắm tình hình địa bàn; tham gia ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái phép, mua bán người…) nhằm bảo đảm an ninh biên giới.



Trong 5 năm (2018-2023), Thượng úy Lô Văn Kháy cùng với đơn vị đã xử lý hình sự 71 vụ/80 đối tượng, thu giữ 102,36 gam và 2 bánh heroin, 106.016 viên MTTH, 2 kg ma túy dạng đá, 36.994 viên ma túy tổng hợp, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng quân dụng chế báng, 20 viên đạn k56, 34 m3 gỗ các loại… Xử phạt vi phạm hành chính 33 vụ/ 41 đối tượng, phạt tiền 77.500.000 đồng, thu giữ 38 m3 gỗ. Riêng trong năm 2023 anh đã trực tiếp tham gia vào đánh bắt, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp; 0,8 gam heroin; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 15 khẩu súng tự chế.

Đồng thời, trực tiếp tham gia 6 đợt tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, địa bàn khu vực biên giới do đơn vị phụ trách; phối hợp với lực lượng công an, dân quân xã tuần tra, kiểm soát lưu động được 13 đợt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.