Người đàn bà lĩnh án 16 năm tù chỉ vì hám 2 triệu đồng

Cuộc gặp định mệnh

Vi Thị Cúc (47 tuổi) sinh ra và lớn lên ở bản Ca Na, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An). Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm nên Cúc không được đến trường, do vậy một chữ bẻ đôi người đàn bà này cũng không biết. Ngày ngày trồng trọt, lên nương làm rẫy, ai thuê gì thì làm nấy. Năm 18 tuổi, Vi Thị Cúc lấy chồng rồi sinh một lèo 4 đứa con khiến kinh tế càng vất vả.



Khi hai đứa nhỏ sinh đôi tròn 5 tuổi thì chồng Cúc vì bệnh tật mà ra đi sớm, một mình Cúc gồng gánh nuôi con. Thương mẹ vất vả, hai đứa con gái của chị đành bỏ học giữa chừng, ở nhà phụ giúp thêm cho mẹ. Còn Vi Thị Cúc thì đi bóc vỏ mía thuê với tiền công khoảng 150 nghìn đồng/ngày.

Một lần đi làm thuê về, Cúc được người đàn ông lạ bắt chuyện hỏi thăm gia cảnh. Thế rồi, từ cuộc gặp định mệnh ấy, góa phụ này đã nhắm mắt gật đầu vận chuyển ma túy để nhận số tiền 2 triệu đồng.

Bị cáo Vi Thị Cúc tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Đó là một ngày giữa tháng 12, sau buổi làm vất vả, Cúc đi xe máy về nhà để lo cơm nước. Khi đi đến đoạn đường trước Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, Cúc thấy một người đàn ông ngồi uống nước mía bên kia đường khoát tay với mình. Cúc dừng xe, đi đến vị trí người đàn ông đang ra hiệu với mình. Sau khi hỏi thăm gia cảnh, người này hỏi Cúc “Một ngày làm thuê được bao nhiêu tiền?” Cúc trả lời “150 nghìn đồng”. Sau đó, người này nói với Cúc “Chiều nay đưa gói này đi thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) giao hàng cho anh, anh trả gấp nhiều lần một ngày công của em là 2 triệu đồng”.Người đàn ông nói cho biết gói hàng đó là ma túy, Vi Thị Cúc có chút giật mình, nhưng nghĩ đến số tiền 2 triệu đồng chỉ với mấy tiếng đồng hồ di chuyển, người đàn bà này đã không vượt qua được lòng tham nên đồng ý. Sau đó, Cúc cầm gói ma túy cất vào túi xách của mình đồng thời xin số điện thoại thì người này không cho, dặn “khoảng 16h chiều nay, cứ đến cổng chợ Tân Lạc thì anh sẽ gặp em”.17h ngày 17/12/2019, Cúc lấy gói ma túy giấu vào trong lưng quần rồi điều khiển xe máy đến điểm hẹn. Khi Vi Thị Cúc đi đến xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) thì bị tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện hơn 74 gam ma túy trong người phụ nữ này. Với hành vi trên, Vi Thị Cúc bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và được đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm vào một ngày đầu tháng 5.Khán phòng rộng lớn của TAND tỉnh Nghệ An ngày hôm đó chỉ có mấy đứa con của bị cáo Vi Thị Cúc đến tham dự. Vừa thấy các con bước vào, Cúc bật khóc vội đưa hai tay lên gạt nước mắt. Ngồi phía dưới, mấy đứa con của Cúc cũng rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe.Trong 4 đứa con của bị cáo thì hai người đã có gia đình riêng. Từ ngày bố mất, mẹ vướng lao lý 2 người con còn lại của bị cáo sinh sống tại gia đình cậu mự. Do vậy, câu hỏi đầu tiên mà Cúc hỏi thăm các con là về cuộc sống. Được mẹ hỏi thăm nhưng dường như sự xúc động khiến câu trả lời của mấy đứa con bị ngắt đoạn. Hỏi thăm con được vài câu, Cúc lặng lẽ quay lên với gương mặt đầm đìa nước mắt.Vị chủ tọa phiên tòa phân tích, dù rất chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, tuy nhiên, không thể lấy lý do hoàn cảnh khó khăn mà biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Đó là vì lòng tham nên mới làm liều...”, vị chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh. Nghe những lời ấy, bị cáo cho biết rất ân hận về việc làm của mình. Chỉ vì lòng tham nhất thời, một phút không làm chủ được hành vi của mình mà bị cáo phải trả cái giá quá đắt: vướng lao lý, trở thành gương xấu cho các con.Tòa nhận định hành vi của Vi Thị Cúc là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền độc quyền quản lý của Nhà nước đối với ma túy. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ án đau lòng liên quan đến việc sử dụng ma túy, con người mất kiểm soát hành vi vì sử dụng ma túy. Hành vi của Cúc đã gây bất ổn an ninh, trật tự ở địa phương, gây bất bình dư luận. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Vi Thị Cúc 16 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.Chỉ vì hám số tiền 2 triệu đồng mà Cúc đã phải trả giá bằng bản án 16 năm tù. Bản án nghiêm khắc của pháp luật cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định làm giàu, thoát nghèo từ ma túy.