Người dân báo tin, cảnh sát giao thông bắt tội phạm ma túy

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bình Minh

Ngày 6/8/2021, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng phạm tội về ma túy cùng tang vật cho Công an huyện Quế Phong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 03/8/2021, khi tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2 đang tuần tra thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân: Có một đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại đường liên thôn thuộc bản Tạng.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai lực lượng đến địa điểm quần chúng nhân dân báo tin. Tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Lữ Văn Đại (sinh năm 1973, trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, Quế Phong), lực lượng công an phát hiện đối tượng có một gói chất bột màu trắng nghi là hêrôin.



Tại cơ quan công an, Lữ Văn Đại khai nhận gói chất bột màu trắng nói trên là hêrôin dùng để bán lẻ cho các con nghiện. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định; kết quả giám định gói chất bột màu trắng nói trên là hêrôin có trọng lượng 3,85gam.Hiện Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra mở rộng.