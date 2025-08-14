Kinh tế

Người dân Bích Hào thu nhập khá từ việc khoanh nuôi bảo vệ cây sim tự nhiên



Những ngày này, bà con xã Bích Hào đang bước vào mùa hái sim. Mỗi vụ sim, những hộ khoanh nuôi, bảo vệ cây sim tự nhiên cũng cho thu nhập vài chục triệu đồng.