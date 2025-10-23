Thị trường Người dân đổ xô mua vàng, chuyên gia cảnh báo rủi ro cao Người dân đổ xô mua vàng bất chấp giá tăng hay giảm, chuyên gia cảnh báo đây là thời điểm rủi ro cao, dễ “bỏng tay” nếu đầu tư thiếu tỉnh táo

Trong thời gian gần đây, mua vàng đã trở thành xu hướng nổi bật khi giá kim loại quý liên tục lập đỉnh mới. Chỉ từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng tới 56%, khiến người dân ùn ùn kéo đến các tiệm vàng lớn để mua vàng, bất chấp giá cao hay thấp.

Giữa “cơn sốt vàng”, hình ảnh người dân xếp hàng dài vào sáng sớm ở Hà Nội cho thấy tâm lý chuộng vàng vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá biến động nhanh, tỉnh táo và lựa chọn kênh giao dịch an toàn vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản của chính mình.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt mua vàng diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, cùng khoảng cách giữa giá mua - bán tại các tiệm, khiến người mua vừa bước chân vào thị trường đã phải chịu lỗ vài triệu đồng mỗi lượng.

Chuyên gia cho rằng việc mua vàng thời điểm này giống như đang cầm “hòn than nóng”, ai giữ lâu sẽ bị bỏng tay. Ví dụ: “Khi mua vàng với giá 150 triệu đồng/lượng thì doanh nghiệp chỉ thu mua lại 147 triệu đồng/lượng. Tức là ngay khi vừa mua, bạn đã mất 3 triệu đồng”.

Nhiều người bị tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) nên mua vàng trôi nổi qua các kênh không chính thức, không hóa đơn, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng và pháp lý. Đã từng có nhiều trường hợp phát hiện vàng giả trà trộn trên thị trường, khiến người mua vàng thiệt hại nặng nề.

Thị trường vàng hiện có nguồn cung hạn chế, khiến việc mua vàng càng khó khăn hơn. Nhiều người xếp hàng hàng giờ chỉ để mua vàng được 1-2 chỉ.

Mua vàng lướt sóng chưa bao giờ là khoản đầu tư nhỏ, nhưng ở giai đoạn giá biến động mạnh, việc xuống tiền mua vàng có thể khiến nhà đầu tư vừa chịu lỗ do chênh lệch, vừa mất chi phí cơ hội và thời gian.

Nếu nhà đầu tư mua vàng ở mức giá cao, lại gặp điều chỉnh giảm, họ sẽ rơi vào tâm lý lo sợ. Sáng 22/10, giá vàng SJC đã giảm tới 5 triệu đồng/lượng. Với mức biến động như vậy, những người không có trường vốn sẽ rất dễ ‘bỏng tay’”.

Hãy thật tỉnh táo trước khi mua vàng trong giai đoạn này. Đừng để tâm lý đám đông khiến bạn trở thành người "cầm hòn than cuối cùng" trong cuộc chơi đầu cơ vàng