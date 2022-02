Người dân đổ xô 'săn' thuốc điều trị Covid-19 dù chỉ được bán theo đơn

Mới đây, Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 801/SYT-QLD về việc kinh doanh thuốc kháng virus điều trị Covid-19 gửi phòng y tế huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công văn nêu rõ: Hiện nay, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành một số thuốc kháng virus chứa hoạt chất Molnupiravir. Để tránh hiện tượng bán thuốc kháng virus điều trị Covid-19 không đúng quy định tại Nghệ An, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An không được bán thuốc kháng virus sử dụng cho bệnh nhân Covid-19 mà không có đơn của bác sĩ.