Người dân làm hộ chiếu, căn cước công dân tăng mạnh trong ngày đầu năm

(Baonghean.vn) - Trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số người đến làm hộ chiếu, căn cước công dân tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Bộ phận một cửa (Công an Nghệ An) đã tăng mạnh so với năm trước.