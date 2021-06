Người dân Nghệ An đồng lòng hướng về tuyến đầu chống dịch

(Baonghean.vn) - Những chuyến xe đong đầy nghĩa tình đón gần 1.000 con em Nghệ An là lao động từ Bắc Giang trở về quê hương. Trước khi lên xe trở về địa phương, họ đã được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện test nhanh Covid-19. Khi vào đến địa phận Nghệ An, các xe chở lao động đều được phun khử khuẩn và gần 1.000 lao động lại tiếp tục thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu test nhanh Covid-19.

(Baonghean.vn) - Trong 6 ca mới có 3 ca liên quan chợ đầu mối Vinh. Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 51 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP Vinh có 32 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có 01 ca, Nam Đàn có 02 ca, Đô Lương có 01 ca, TX Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 01 và Quỳnh Lưu có 01 ca.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp thường kỳ tháng 6; Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020; Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 của Nghệ An dự kiến tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 29/6... là những tin chính sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.