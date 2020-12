Người dân Nghệ An đốt củi sưởi ấm cho trâu, bò những ngày rét đậm

Do vậy, đồng bào các dân tộc nơi đây đã áp dụng nhiều giải pháp đểcho đàn vật nuôi.

Gia đình ông Xồng Bá Tồng ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đốt củi sưởi ấm cho trâu, bò vào những ngày giá rét. Ảnh: Quang An

Gia đình ông Xồng Bá Tồng ở bản Mường Lống 2, xã Mường Lống chuyên chăn nuôi bò thịt, do vậy, trong chuồng lúc nào cũng có 2 - 3 con bò. Do được làm chuồng nuôi nhốt nên đàn bò của gia đình luôn được chăm sóc chu đáo. Ông Tồng cho biết: Vào những ngày mùa Đông giá rét, gia đình dùng bạt che chắn chuồng trại và sử dụng củi để đốt lửa sưởi ấm cho đàn bò. Vấn đề quan trọng nữa là, hàng ngày cho bò ăn no bằng cỏ voi và bổ sung thêm thức ăn tinh bột để bò khỏe mạnh hơn.