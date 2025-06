Pháp luật Người dân Nghệ An dùng VNeID để sang tên xe Từ ngày 15/6/2025, người dân Nghệ An có thể thực hiện thủ tục sang tên ô tô, xe máy hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Việc triển khai thí điểm hình thức giao dịch này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý phương tiện.

Thủ tục sang tên xe nhanh gọn

Không cần công chứng hợp đồng như trước, anh Trần Văn Thái (phường Hưng Dũng, TP Vinh) vừa hoàn tất thủ tục sang tên xe máy cũ cho em trai hoàn toàn qua mạng. Mọi bước thực hiện nhanh gọn, rõ ràng.

Trước đây, mỗi lần làm thủ tục chuyển nhượng xe, anh Thái phải đi lại nhiều lần, tốn thời gian để hẹn gặp người mua rồi cùng nhau đến văn phòng công chứng. Sau đó, tiếp tục làm hồ sơ nộp thuế trước bạ, đến cơ quan đăng ký xe để hoàn tất thủ tục. Quá trình kéo dài vài ngày, thậm chí cả tuần nếu hai bên ở xa.

Giờ chỉ cần tài khoản VNeID cấp độ 2, anh có thể kê khai chuyển quyền sở hữu ngay tại nhà. Hệ thống xác nhận thông tin, gửi dữ liệu sang cơ quan thuế và đăng ký xe. Người mua chỉ cần hoàn tất phần còn lại. Anh Thái thực hiện thao tác vào buổi tối, sáng hôm sau đã nhận thông báo xác nhận.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục sang tên xe. Ảnh: P.V

Từng mất gần một tuần để sang tên ô tô cũ vì phải hẹn người bán ra công chứng rồi đi nộp thuế, chị Nguyễn Thị Hải (xã Diễn Trường, nay là xã Hùng Châu, huyện Diễn Châu) cho biết, mỗi lần đi lại đều rất vất vả, vì nhà cách trung tâm hành chính gần 20 km. Chưa kể, chị phải sắp xếp công việc hoặc xin nghỉ làm.

Lần này, khi biết có thể sang tên xe qua Cổng dịch vụ công, chị Hải thử thực hiện với một chiếc xe máy mua lại từ người quen. Hệ thống hướng dẫn từng bước rõ ràng, cả người bán và người mua đều có VNeID nên xác nhận thông tin rất nhanh. Không cần đến trụ sở công chứng, không phải cầm hồ sơ đi lại. Sau khi nhận thông báo thuế, chị chỉ cần đến cơ quan đăng ký xe nộp bản gốc là hoàn tất.

Một điểm đáng ghi nhận là tính minh bạch của quy trình. Chị Nguyễn Hà An (TP Vinh), người từng nhiều lần mua bán xe, đánh giá hệ thống hiển thị rõ ràng từng bước xử lý, từ việc các bên đã xác nhận hay chưa, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý ra sao, đến thời điểm hồ sơ được chuyển tới cơ quan đăng ký xe. Mọi thông tin đều được cập nhật công khai, giúp người dân theo dõi tiến độ dễ dàng, tránh tình trạng thiếu thông tin hoặc phải chờ đợi không rõ lý do. Nhờ đó, người dân cũng yên tâm hơn về tính pháp lý của việc chuyển nhượng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân

Ngày 12/6/2025, Văn phòng Bộ Công an đã ban hành Công văn số 4858/V01-TTTTCH về việc triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đây là một chủ trương quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới.

Theo nội dung công văn, Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục triển khai tại 3 địa phương gồm Hà Nam, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng triển khai tại các địa phương Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định. Trong đó, Nghệ An là một trong những địa phương được chọn để triển khai sớm, với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong ứng dụng công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Người dân đến làm các thủ tục liên quan đến phương tiện tại Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Đạo

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc triển khai không chỉ đơn thuần là thực hiện một nhiệm vụ kỹ thuật, mà là sự khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong việc hiện thực hóa mục tiêu “lấy người dân làm trung tâm phục vụ” của cải cách hành chính công.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, để triển khai hiệu quả chủ trương này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tập huấn cán bộ, rà soát hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo nền tảng trực tuyến.

Theo đó, giao dịch chuyển quyền sở hữu phương tiện điện tử được thực hiện theo quy trình gồm 4 bước. Trước tiên, chủ xe (người có tên trong giấy đăng ký xe) đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an và thực hiện kê khai thông tin chuyển quyền sở hữu xe trong thủ tục thu hồi xe. Bước khai báo này được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giúp người dân chủ động thao tác vào bất cứ thời điểm nào phù hợp mà không cần đến trực tiếp cơ quan công an. Tiếp đó, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin của người bán, người đồng sở hữu (nếu có) và người mua sang nền tảng VNeID để xác thực danh tính và xác nhận giao dịch. Việc xác thực bằng định danh điện tử giúp đảm bảo tính chính xác, đồng thời hạn chế các rủi ro phát sinh do giả mạo thông tin. Sau khi xác thực hoàn tất, Cổng dịch vụ công sẽ gửi thông tin về việc thu hồi phương tiện đến hệ thống đăng ký xe để xử lý thủ tục thu hồi, đồng thời đồng bộ dữ liệu sang hệ thống thuế điện tử để người dân thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ. Mọi dữ liệu phát sinh trong giai đoạn này đều được ghi nhận và tái sử dụng trong các bước tiếp theo, hạn chế tối đa việc người dân phải kê khai lại. Cuối cùng, người mua thực hiện kê khai thông tin để hoàn tất thủ tục sang tên phương tiện tại cơ quan đăng ký xe theo quy trình hiện hành. Nhờ việc dữ liệu đã được xác thực và liên thông sẵn, quá trình xử lý trở nên nhanh chóng, minh bạch và không gây phiền hà cho người dân.

Điểm đặc biệt của quy trình mới là việc sử dụng dữ liệu xác thực giao dịch chuyển quyền sở hữu làm thành phần hồ sơ pháp lý chính thức, phục vụ đồng thời cho cả ba thủ tục: thu hồi, nộp thuế và đăng ký sang tên phương tiện. Các cán bộ đăng ký xe được giao nhiệm vụ chủ động truy cập, kiểm tra và khai thác dữ liệu trên hệ thống đăng ký xe, đảm bảo tính thống nhất và chính xác trong toàn bộ quá trình.

Đối tượng áp dụng của quy trình này là công dân có tài khoản VNeID cấp độ 2, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố nêu trên. Trong đó, người dân Nghệ An khi tham gia mua bán ô tô, mô tô, xe máy điện hoặc xe gắn máy đều có thể thực hiện thông qua nền tảng điện tử mà không cần đến các văn phòng công chứng hay mang theo nhiều loại giấy tờ như trước.