Người dân Nghệ An được tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Bắc Trung Bộ, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hoa, cùng người dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Hội nghị nhằm tuyên truyền tới người gửi tiền những nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; những vấn đề liên quan đến tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cũng như người gửi tiền cần quan tâm; qua đó góp phần đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đi vào cuộc sống.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hiện đang bảo vệ cho tiền gửi của người gửi tiền tại 1.279 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác, 1.178 Quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức này đều được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Bắc Trung Bộ hiện được giao quản lý 233 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi từ Ninh Bình đến Quảng Bình.

Cán bộ của Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến các chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An cho biết: Trong những năm qua, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng chính sách trên địa bàn trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đặc biệt. Đồng thời, chia sẻ thông tin đầy đủ, hiệu quả và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng.

Người dân huyện Nghi Lộc lắng nghe các chính sách, điều luật về bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quang An

Tuy vậy, bên cạnh đa số các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả, thời gian qua vẫn còn một số tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn đã có những biểu hiện chưa phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Một bộ phận người gửi tiền chưa nắm bắt kịp thời, đầy đủ về quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền theo quy định của pháp luật. Do đó, việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số cho Quỹ tín dụng nhân dân là rất phù hợp, đáng khích lệ và cần được duy trì, đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

Ông Ngô Quang Lương - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết: Qua đánh giá từ công tác giám sát, kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho thấy tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có sự tăng trưởng khá tốt, hoạt động an toàn, ổn định và có chiều hướng phát triển bền vững. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn nỗ lực phối hợp cùng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An đồng hành cùng với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nói chung và Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nói riêng, góp phần tích cực vào quá trình hỗ trợ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tiếp cận huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, giảm thiểu hụi, tín dụng đen, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Người dân đặt các câu hỏi liên quan đến bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, người dân trên địa bàn xã Nghi Hoa và các địa phương phụ cận đã được xem các video clip, tiểu phẩm với nội dung về lợi ích của bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, được cán bộ của Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh Bắc Trung Bộ phổ biến các chính sách, pháp luật và tình hình hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng như chi nhánh Bắc Trung Bộ.

Tại hội nghị, người dân cũng đã đưa ra những câu hỏi, ý kiến đối với lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Đặc điểm nhận biết số tiền gửi có được bảo hiểm hay chưa; Quyền lợi của người gửi tiền; Thành viên Quỹ Tín dụng có được quyền giám sát hoạt động của quỹ tín dụng hay không; công tác kiểm tra, giám sát các quỹ tín dụng của các cơ quan chức năng thực hiện như thế nào...

Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp trả lời các kiến nghị của người dân. Ảnh: Quang An

Những ý kiến của người dân đã được lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và chi nhánh Bắc Trung Bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An từng bước giải đáp, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách bảo hiểm tiền gửi, việc thực hiện các quy định của pháp luật, các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.