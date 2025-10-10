Kinh tế Người dân Nghệ An tất bật sửa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống sau bão Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái, sập tường, hư hỏng nặng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân khắp các vùng bị ảnh hưởng đang tất bật thu dọn, sửa sang, dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn trương sửa chữa nhà ở

Nhiều ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng sau mưa bão. Ảnh: Q.A

Gia đình anh Lê Văn Thành, khối Bến Thủy 13, là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng sau bão số 10 trên địa bàn phường Trường Vinh. Cơn bão đã cuốn bay toàn bộ mái tôn của ngôi nhà và sân rộng hơn 200m², khiến cả gia đình phải đi ở nhờ suốt 2 tuần.

“Vợ tôi sắp sinh, nên bão qua phải chạy sang nhà người thân, còn tôi ở lại trông chừng, căng bạt ngủ qua đêm. Muốn sửa lại nhà sớm nhưng mãi không thuê được thợ, hôm nay (10/10) mới tìm được 3 người ở ngoài Diễn Châu vào, cố làm cho xong để có chỗ ở”, anh Thành nói.

Gia đình anh Lê Văn Thành, khối Bến Thủy 13, phường Trường Vinh lợp lại toàn bộ mái nhà sau bão trong ngày 10/10. Ảnh: Q.A

Được biết, việc sửa lại mái nhà khiến gia đình anh tốn khoảng 120 triệu đồng tiền vật liệu, thêm 15 triệu đồng công thợ. “Khoản này phải vay mượn cả, nhưng không làm thì không có chỗ ở. Mong sao thời gian tới đừng thêm bão lớn nữa”, anh Thành ngậm ngùi.

Cách đó không xa, anh Trần Văn Khánh ở khối Bến Thủy 15 cũng đang cùng nhóm thợ tất bật bắn lại mái tôn trên căn nhà nằm sát bờ sông Lam. Mái tôn bị gió cuốn gần hết, tường ẩm và nền nhà loang lổ bùn đất sau nhiều ngày ngập sâu. Do nước rút chậm, đến nay anh mới có thể bắt tay vào sửa chữa. Trên mái, những tấm tôn mới sáng loáng được chuyển lên, tiếng búa gõ chan chát xen lẫn tiếng máy vít suốt cả sáng.

Phường Trường Vinh có hơn 1.137 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ảnh: Q.A

Ông Lê Quang Tuấn, khối trưởng khối Bến Thủy 15 cho biết: "Khu vực này bị ảnh hưởng nặng do nằm ven sông, đợt bão vừa qua có 25 hộ phải di dời, 49 hộ bị ngập, hơn 20 nhà hư hỏng. Phường đã hỗ trợ ban đầu cho 11 hộ thiệt hại nặng nhất, mỗi hộ 1 triệu đồng tiền nguyên vật liệu, đồng thời huy động đoàn thể giúp người dân dựng lại mái, bờ tường, sửa chữa đồ đạc…”.

Anh Trần Văn Khánh sửa sang lại ngôi nhà sau bão. Ảnh: Q.A

Theo thống kê của phường Trường Vinh, bão số 10 đã khiến 1.137 nhà bị tốc mái tôn, mái ngói, 928 căn bị ngập nước, ước tính thiệt hại hơn 11 tỷ đồng, lớn nhất trong nhiều năm qua.

Xã Tân Phú cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về nhà ở trên địa bàn tỉnh sau bão số 10. Ông Lô Văn Thủy, bản Thắm, xã Tân Phú cho biết: Cơn bão đã cuốn phăng toàn bộ mái nhà, làm sập một góc tường, còn đồ đạc thì gần như hỏng hết. Giờ chỉ dựng lại một gian để ở tạm. Còn về lâu dài, để xây lại nhà hoàn chỉnh cần số tiền lớn, vẫn phải vay mượn thêm và khắc phục dần dần.

Người dân xã Tân Phú lợp lại mái ngói sau bão. Ảnh: Q.A

Ông Vi Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết: “Toàn xã có khoảng 750 nhà bị hư hỏng, gần 1.500 nhà bị ngập và 295 nhà tốc mái nặng. Những ngày đầu sau bão, do mất điện liên tục nên việc khắc phục rất chậm. Đến nay, bà con đã cơ bản lợp lại mái ngói, còn những nhà lợp tôn thì vẫn phải chờ điện ổn định để cắt, bắn vít. Việc sửa chữa vì thế cũng kéo dài hơn dự kiến”.

Bên cạnh nỗ lực tự khắc phục của từng hộ dân, ở nhiều nơi, bà con không hề đơn độc trong hành trình dựng lại mái ấm sau bão. Các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhóm thiện nguyện đã nhanh chóng có mặt, chung tay giúp người dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa.

Đoàn thanh niên xã Kim Bảng hỗ trợ người dân lợp lại nhà sau bão. Ảnh: Q.A

Tại xã Kim Bảng, hơn 30 đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân quân đã hỗ trợ hai hộ nghèo bị sập nhà là bà Nguyễn Thị Kỷ và ông Trần Văn Hạnh. “Nhà họ bị cuốn sạch mái, tường cũng nứt, nếu không kịp làm lại thì chẳng biết trú đâu. Anh em thanh niên ai rảnh đều đến phụ, mỗi người một tay”, anh Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã chia sẻ.

Không chỉ ở đồng bằng, tại các địa phương miền núi, lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên cũng được huy động hỗ trợ người dân dựng nhà tạm, ưu tiên cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện đã góp vật liệu, tôn lợp, xi măng, gạo và nhu yếu phẩm để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng, nhiều căn nhà đã được sửa chữa lại sau bão. Ảnh: Q.A

Mặc dù vậy, việc dựng lại nhà cửa ở nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn trong thời điểm này. Trước hết là giá vật liệu xây dựng tăng mạnh sau bão, từ tôn, ngói đến xi măng, sắt thép khiến chi phí đội lên đáng kể. Nhiều hộ dân cho biết, giá tôn đã tăng 15–20%, còn tiền công thợ lợp mái, xây trát gần như cao gấp đôi so với trước bão. Bên cạnh đó, do nhu cầu sửa chữa tăng đột biến, nguồn nhân công khan hiếm, thợ giỏi phải đặt lịch trước cả tuần, thậm chí nửa tháng mới đến lượt…

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão số 10 đã khiến toàn tỉnh có hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1.600 căn hư hỏng các cấp độ và hơn 57.000 mét tường rào bị đổ sập… Đây là mức thiệt hại về nhà ở lớn sau nhiều năm.

Từ khắc phục đến đầu tư bền vững

Sau hai cơn bão lớn liên tiếp trong 1 tháng, nhiều hộ dân Nghệ An bắt đầu thay đổi cách nghĩ và cách làm khi sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa. Không còn tâm lý “lợp tạm để ở”, họ đã coi việc gia cố, đầu tư chắc chắn cho ngôi nhà là một phần thiết yếu của cuộc sống vùng thường xuyên hứng chịu thiên tai.

Các thợ thi công làm việc liên tục sau bão. Ảnh: Q.A

Ông Ngô Đức Tú, xã Minh Châu chia sẻ, căn nhà của ông từng bị tốc mái trong bão số 10. Lần này dựng lại, ông quyết định làm kiên cố hơn: “Tôi thay toàn bộ khung gỗ bằng thép hộp, đổ thêm đà bê tông quanh nóc, lợp loại tôn dày hơn hẳn. Tốn thêm vài chục triệu nhưng yên tâm hơn, coi như đầu tư lâu dài”.

Theo ông Tú, sau bão, nhiều gia đình xung quanh cũng làm tương tự không chỉ để chống chọi tốt hơn mà còn để tiết kiệm về lâu dài, tránh cảnh “làm đi làm lại” mỗi khi mưa bão đến.

Ông Đinh Bạt Long, một nhà thầu tại Nghệ An cho biết, xu hướng “làm nhà chắc” đã rõ rệt sau các đợt thiên tai: “Khách bây giờ hỏi kỹ hơn, không chỉ chọn vật liệu tốt mà còn quan tâm đến cách gia cố. Chúng tôi thường khuyên dùng vít chống gỉ, tôn dày tối thiểu 0,45mm, có khung thép gia cường và đổ thêm dầm quanh mái. Những chi tiết nhỏ ấy giúp mái không bị cuốn đi khi gió mạnh”. Anh Long cho rằng, chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn 10–15%, nhưng bù lại, ngôi nhà sẽ có tuổi thọ và độ an toàn gấp nhiều lần, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Nhiều loại ngói đa dạng, chống chịu tốt với gió bão trên thị trường hiện nay. Ảnh tư liệu

Cùng với việc chọn vật liệu tốt, người dân ở vùng thấp trũng cũng chú trọng nâng nền, xây bậc cao, tỉa bớt cây lớn quanh nhà để hạn chế rủi ro. Các cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo, khi sửa chữa nhà sau bão, cần kiểm tra kỹ phần móng, tường chịu lực, khung mái, không nên chỉ thay tôn mới mà bỏ qua phần kết cấu chính…