Người đàn ông bị bắt khi đang vận chuyển hơn 2 tạ ma túy ở Nghệ An

Nguồn tin của Báo Nghệ An cho biết, rạng sáng 3/4, một chiếc xe 7 chỗ do người đàn ông trú ở tỉnh Lào Cai điều khiển chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng từ TP. Vinh - Hà Nội. Khi đến địa phận thị xã Hoàng Mai, đang dừng xe tại trạm thu phí để mua vé thì bị lực lượng chức năng khống chế.

Lúc này, trên xe chỉ có một mình tài xế này. Kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện gần 230 kg ma túy các loại.

Cũng theo nguồn tin của Báo Nghệ An, vụ bắt giữ này nằm trong một chuyên án ma túy lớn, do Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Chiếc xe này xuất phát từ một xã biên giới của huyện Thanh Chương.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra mở rộng, đồng thời truy bắt những kẻ trong đường dây này.