Công nghệ Người đàn ông Mỹ kiện Microsoft vì ép nâng cấp Windows 11, đòi hỗ trợ Windows 10 miễn phí Một cư dân California khởi kiện Microsoft, yêu cầu kéo dài hỗ trợ miễn phí cho Windows 10 cho tới khi thị phần hệ điều hành này giảm dưới 10%.

Tóm tắt nhanh: Cư dân California kiện Microsoft vì ép nâng cấp lên Windows 11 và dừng hỗ trợ miễn phí Windows 10. Nguyên đơn đòi hỗ trợ miễn phí cho tới khi thị phần Windows 10 giảm dưới 10% hoặc gỡ bỏ yêu cầu phần cứng. Windows 10 hết hỗ trợ ngày 14/10/2025, hiện vẫn chiếm gần 43% thị phần.

Lawrence Klein, cư dân bang California (Mỹ), sở hữu hai laptop chạy Windows 10 nhưng không thể nâng cấp lên Windows 11 do thiếu chip bảo mật TPM 2.0. Mặc dù Microsoft từng cho phép cài đặt Windows 11 mà không cần TPM, hiện công ty đã siết điều kiện này để tăng bảo mật.

Theo đơn kiện, chỉ còn ba tháng nữa Windows 10 sẽ hết hạn hỗ trợ (14/10), hàng triệu người dùng sẽ không mua máy mới hoặc trả phí gia hạn. Klein cáo buộc Microsoft vi phạm luật kinh doanh, quảng cáo và bảo vệ người tiêu dùng của California khi buộc người dùng nâng cấp và ngừng cung cấp bản vá bảo mật cho những ai không nâng cấp.

Klein muốn tòa buộc Microsoft hỗ trợ miễn phí Windows 10 cho tới khi số thiết bị sử dụng giảm xuống dưới 10% tổng số máy Windows. Hoặc, công ty phải gỡ bỏ các yêu cầu phần cứng không cần thiết để cài Windows 11.

Microsoft hiện cho phép gia hạn hỗ trợ Windows 10 với giá 30 USD/năm hoặc miễn phí năm đầu nếu người dùng tích điểm Microsoft Rewards hoặc đăng nhập tài khoản Microsoft và đồng bộ dữ liệu lên đám mây.

Tranh cãi về thời hạn “khai tử” Windows 10

Theo đơn kiện, việc kết thúc hỗ trợ Windows 10 sớm hơn các phiên bản trước là không hợp lý. Sau Windows XP, mọi phiên bản Windows đều được hỗ trợ tám năm kể từ khi bản kế nhiệm ra mắt. Windows 11 mới chỉ xuất hiện bốn năm, nghĩa là Windows 10 đáng lẽ còn bốn năm hỗ trợ nữa nếu theo lịch cũ.

Khi Microsoft công bố kế hoạch này năm ngoái, Windows 10 vẫn chiếm hơn 50% thị phần. Tới tháng 7 năm nay, Windows 11 mới vượt lên với 53,5% cài đặt, trong khi gần 43% người dùng vẫn gắn bó với Windows 10, con số cao hơn nhiều so với các đợt ngừng hỗ trợ trước đây.

Lợi ích kinh doanh và AI đứng sau quyết định?

Klein cho rằng việc đẩy nhanh chuyển đổi sang Windows 11 giúp Microsoft và các hãng sản xuất PC thu lợi lớn, nhất là khi Windows 11 tích hợp sâu trợ lý AI Copilot. Điều này cho phép Microsoft mặc định quảng bá AI của mình, trong khi đối thủ phải thuyết phục người dùng tải ứng dụng hoặc truy cập web.

Bằng cách buộc người dùng nâng cấp lên thiết bị tương thích, Microsoft có thể tăng tốc chiến lược AI, biến năm 2025 thành “năm làm mới Windows 11” và thúc đẩy doanh số PC mới.