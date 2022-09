Người đàn ông ở Nghệ An lừa đưa người sang Mỹ, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Chính “nổ” có khả năng đưa người sang Mỹ sinh sống và làm việc để chiếm đoạt của một thiếu phụ gần 700 triệu đồng.

Ngày 30/9, tại Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Chính (SN 1984), trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2019, Chính gặp chị H.T.T.N. (SN 1983, thường trú ở Lạng Sơn) tại tỉnh Đắk Lắk và giới thiệu gia đình có 2 người con đang cư trú và học tập tại Mỹ, bản thân Chính thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Mỹ, có khả năng đưa người sang Mỹ học tập, sinh sống.

Nghe Chính nói vậy, chị N. đã đặt vấn đề nhờ Chính làm thủ tục cho hai con của mình sang Mỹ. Lúc này, Chính nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị N. nên đồng ý.

Chính nói với chị N. chi phí đi Mỹ hết 32.000 USD (tương ứng 742 triệu đồng); đồng thời, Chính đưa ra các thông tin không có thật về việc làm thủ tục hồ sơ cho người có nhu cầu. Tin tưởng, nên từ ngày 23/9 - 6/11/2019, chị N. đã chuyển cho Chính 476 triệu đồng.

Sau đó, vì muốn sang ở cùng con nên chị N. đặt vấn đề nhờ Chính lo thủ tục cho mình sang Mỹ du lịch. Chính nhận lời và đưa ra mức chi phí. Tin tưởng nên chị N. đã chuyển cho Chính hơn 221 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của chị N., Chính đã tiêu xài cá nhân hết. Khi chị N. gọi điện thúc giục, Chính đưa ra nhiều lý do và không trả lại tiền cũng như hồ sơ cho chị N. Đến ngày 23/4/2021, chị N. đến công an tố giác hành vi phạm tội của Chính. Cùng ngày, Chính đến công an đầu thú.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Chính 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm, Chính trình bày, sau phiên tòa sơ thẩm đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại.

Tuy nhiên, gia đình bị cáo chỉ cung cấp giấy tờ hợp lệ về khoản tiền 100 triệu đồng thông qua hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Còn số tiền gần 500 triệu đồng gửi trực tiếp cho chị N. lại không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Tòa phúc thẩm ghi nhận việc bị cáo tích cực bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại nên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo. Sửa bán án sơ thẩm từ 13 năm xuống 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.