Người đàn ông ở thành phố Vinh mất 1,4 tỷ đồng sau khi đi vay ngân hàng về

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Công an xã Nghi Phú, thành phố Vinh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc người dân bị mất cắp 1,4 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30’ chiều 21/12, anh N.V.K (SN 1976), trú tại xóm 9, xã Nghi Phú, đi xe máy lấy tiền từ ngân hàng về tới ốt thuê để kinh doanh hàng ăn tại địa chỉ số 376, đường Nguyễn Trãi.

Sau khi dừng xe trước ốt, anh K. vào trong giải quyết việc riêng, sau ít phút đi ra thì phát hiện cốp xe máy bị cạy. Toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng vay từ ngân hàng về bị khoắng sạch, cùng điện thoại…

Địa điểm ốt kinh doanh, nơi anh N.V.K dựng xe ở ngoài để vào trong. Ảnh: P.V

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Hiện Công an xã Nghi Phú đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh xác minh, điều tra xử lý.

Được biết, số tiền trên vợ chồng anh K. vay để cho con đi nước ngoài. Sau khi phát hiện mất số tiền lớn, hiện anh K và vợ là chị N.T.X bị sốc nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.