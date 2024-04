Người đàn ông và bước trượt dài đến... án chung thân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Vào tù, ra tội

Đối với nhiều người, thanh xuân là ước mơ, là hoài bão, là những kỷ niệm đáng nâng niu. Nhưng với Nguyễn Đình Sỹ (SN 1988), trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, thanh xuân chỉ quanh quẩn vào tù, ra tội.

Bị cáo Nguyễn Đình Sỹ bị tòa tuyên phạt án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Sỹ là con thứ 7 trong gia đình có đến 9 anh chị em. Gia cảnh không mấy khá giả, nhưng gã thanh niên ấy lại không chí thú làm ăn. Trái lại, Sỹ ăn chơi đua đòi và sớm dở tật “hai ngón”. Đó là lý do khiến Nguyễn Đình Sỹ phải nhận mức án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2010.

Sau cú vấp ngã đầu đời, Sỹ vẫn không quay đầu tu tâm dưỡng tính, mà tiếp tục có hành vi chống người thi hành công vụ. Do đó, Nguyễn Đình Sỹ đã phải nhận bản án 14 tháng tù giam cho tội danh trên. Khi Sỹ chấp hành xong hình phạt tù này thì người vợ sinh thêm đứa con thứ 2. Thay vì tu chí để lo cho vợ con, vun vén gia đình thì Sỹ lại dính vào ma túy. Kết cục cho hành vi vi phạm pháp luật đó là việc Sỹ lĩnh án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2015.

Việc Sỹ liên tục vào tù khiến cuộc sống gia đình, nhất là những đứa con nhỏ bị ảnh hưởng. Người vợ trẻ phải thay chồng cáng đáng gia đình, chăm lo cho các con. Sau khi chấp hành án tù xong, Sỹ trở về địa phương sinh sống. Người thân ai cũng mong từ nay Sỹ sẽ biết sửa sai, làm lại cuộc đời, bù đắp những thiệt thòi cho các con. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau khi ra tù, gã đàn ông ấy lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình khi tham gia vận chuyển hơn 1,1kg ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/7/2022, Sỹ được người đàn ông tên Trần Văn Tài (trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) đặt vấn đề thuê đến khu vực khe Đá Cục, thuộc xã Thanh Thủy để lấy ma túy, hứa trả tiền công từ 5 đến 7 triệu đồng. Trước lời đề nghị trên, Sỹ đồng ý.

Theo chỉ đạo của Tài, sáng sớm hôm sau Sỹ vào khu vực khe suối đợi lấy “hàng”. Sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi, đến chiều cùng ngày, Sỹ nhận được ma túy do một người đàn ông giao. Số ma túy trên Sỹ đã đưa về cất giấu. Ngày hôm sau, Sỹ bỏ túi chứa ma túy vào cốp xe máy rồi đi đến giao cho Tài. Trên đường đi, khi thấy lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe thì Sỹ vội vứt xe bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy bắt giữ Sỹ, kiểm tra trong cốp xe máy có hơn 1,1kg ma túy.

Từ lời khai của Nguyễn Đình Sỹ, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Tài. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận có nhờ Sỹ đi mua rùa vàng của người Lào nhưng không được. Tài không thừa nhận việc thuê Sỹ đi nhận ma túy. Ngoài lời khai của Sỹ không có bằng chứng nào khác nên cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý Tài.

Bị cáo Sỹ ngậm ngùi khi nhắc đến vợ con, mẹ già. Ảnh: Trần Vũ

Ăn năn muộn màng

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Sỹ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, hình ảnh bà Nguyễn Thị L. (mẹ Sỹ) khó nhọc đến chốn pháp đình khiến nhiều người xót xa. Lớn tuổi, đau yếu khiến những bước đi của bà trở nên khó khăn. Do đó, một người thân luôn bên cạnh túc trực bà. Thực ra, chốn công đường không xa lạ gì với bà, bởi đây đã là lần thứ 4 người mẹ ấy theo con đến tòa.

Trước bục khai báo, bị cáo không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy. Bị cáo khai chỉ giúp người đàn ông tên Tài đi “lấy hàng”, không biết bên trong là gì. Sỹ khai nhận khi bị bắt mới biết đó là ma túy. Tuy nhiên, trước câu hỏi của Hội đồng xét xử vì sao không biết bên trong gói hàng có ma túy nhưng khi gặp công an lại vứt xe bỏ chạy thì bị cáo im lặng.

Trước đó, khi mới bị bắt Sỹ thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy thuê, nhưng sau đó thay đổi lời khai như tại phiên tòa. Dù tại phiên xét xử Sỹ không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy, tuy nhiên trong lời nói sau cùng bị cáo đã xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình, mẹ đau yếu, con thơ, vợ bị bệnh tâm thần để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Chỉ khi nhắc đến vợ con, người thân, đôi mắt của bị cáo mới rơm rớm. Không ít lần Sỹ đưa bàn tay bị còng lên gạt ngang mặt, ánh mắt hướng về phía người thân đang ngồi.

Lặng lẽ ngồi theo dõi phiên tòa xét xử con mình, bà L. nhiều lần buông tiếng thở dài. Chẳng buồn sao được khi nhiều năm qua, bà luôn động viên con quay đầu, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, mặc những tiếng thở dài giữa đêm khuya hay những giọt nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt nhăn nheo của mẹ thì Sỹ cứ lần này đến lượt khác phạm sai lầm.

Người mẹ xót xa khi nhìn con rời tòa. Ảnh: Trần Vũ

Nhìn thấy mẹ, Sỹ lí nhí nói lời xin lỗi. Rồi khi thấy mẹ buồn, “nghịch tử” ấy cũng bật khóc, dẫu giọt nước mắt muộn màng ấy không thể xoa dịu nỗi đau đớn, tủi hổ của người mẹ khốn khổ. Ở lần thứ 4 gặp con tại phiên tòa, bà L. đã gửi lời động viên con. Người mẹ ấy tâm sự, khi tuổi đã cao, mái tóc điểm bạc tưởng sẽ an nhàn, không ngờ luôn dằn vặt, khổ tâm. Vì con “bất trị” mà bà quanh quẩn trong nhà, ngại tiếp xúc với xóm làng. Nhiều đêm bà trằn trọc, không thể chợp mắt, thức đến sáng.

Riêng người vợ của bị cáo thì ngồi thẫn thờ ngoài hành lang phòng xử án sau những lời trách móc chồng. Một số người thân thương cảm cho hoàn cảnh của vợ bị cáo, bởi từ lúc lập gia đình, chị phải sống trong nỗi buồn khi chồng nhiều lần ngồi tù, thêm vào đó, việc mắc bệnh cũng khiến tâm tính chị nhiều khi không bình thường.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, lời khai ban đầu của bị cáo, biên bản khám nghiệm hiện trường… khẳng định việc truy tố bị cáo về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội. Trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Do đó, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đình Sỹ tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phiên xét xử con trai kết thúc, người mẹ khó nhọc rời tòa. Liệu rằng, với bản án tù chung thân mà bị cáo phải nhận thì người mẹ ấy có còn cơ hội chờ đón đứa con lầm lỡ trở về như điều bà mong ước… Giá như, Nguyễn Đình Sỹ sớm biết quay đầu, biết ăn năn hối cải khi chưa quá muộn để làm lại cuộc đời thì giờ đã khác!