Pháp luật Người dân Quỳ Hợp bàng hoàng vì 2 vụ nổ liên tiếp 2 vụ nổ chỉ cách nhau 2 ngày tại cùng một địa điểm ở xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp), cho đến nay vẫn còn gây bàng hoàng cho nhiều người dân và cả nạn nhân.

Bàng hoàng

Vào khoảng 17h30, ngày 27/8, tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp), đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng, khiến cho 2 vợ chồng ông Hoàng Văn Quang (60 tuổi) và bà Hoàng Thị Hương (53 tuổi), cùng trú tại địa chỉ nói trên tử vong.

Chưa dừng lại ở đó, 2 ngày sau (29/8), trong khi gia đình nạn nhân đang thuê máy múc và xe tải đến dọn dẹp hiện trường, thì bất ngờ xảy ra vụ nổ thứ 2. Vụ nổ đã khiến tài xế máy múc và xe tải bị thương, nhiều ngôi nhà xung quanh bị hư hại nghiêm trọng.

Hiện trường vụ nổ nằm ngay bên cạnh Quốc lộ 48C. Ảnh: PV

Một người dân sống gần hiện trường vụ nổ cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 27/8, khi đang ngồi chơi trước cửa nhà thì người bà giật bắn vì vụ nổ. Sau khi nhìn về phía hiện trường thì thấy một cột khói bốc lên mù mịt, nhiều tiếng hô hoán thất thanh. Nhiều người ngay lập tức chạy đến hiện trường. Sau khi nhiều người dùng điện thoại gọi vào số ông Quang và bà Hương không được thì mới biết hai người đã gặp nạn và lập tức lao vào trong nhà kiểm tra.

Khi đến hiện trường họ phát hiện ông Quang tử vong trong phòng bếp. Sau đó lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm thêm thì phát hiện thi thể bà Hương ở cách đó vài mét, bị nhiều mảng bê tông và vật dụng sinh hoạt đè lên người.

Một dãy nhà bị ảnh hưởng đang bị phong toả để lực lượng công binh rà phá vật liệu nổ. Ảnh: Tiến Đông

Một số người dân sống xung quanh đó cho biết thêm: Trong vụ nổ thứ 2 họ nghe thấy tiếng nổ lớn hơn và nhiều căn nhà xung quanh bị hư hỏng. Rất may là vào buổi sáng, khi cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường và người nhà dọn dẹp đống đổ nát đã không xảy ra nổ.

Thậm chí ngay đầu buổi chiều, nhiều người trong gia đình còn ra phía sau dọn dẹp các mảnh vỡ, đồ đạc. Chỉ đến khi thuê được máy múc đến mới đi ra phía trước. Thời điểm đó nhiều người đang làm lễ cho người quá cố trước nhà, và vụ nổ xảy ra phía sau, nếu không thì thiệt hại còn thảm khốc hơn.

Ngôi nhà của gia đình ông Quang và bà Hương là nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Đặng Cường

Nhiều người dân xung quanh còn cho biết, gia đình ông Quang bà Hương có 3 người con đều đã trưởng thành, có người làm việc tại Vinh và có người đi nước ngoài. Ngoài làm nông nghiệp thì ông Quang và bà Hương còn bán đồ ăn sáng. Khi vụ nổ thứ nhất xảy ra, chỉ có 2 vợ chồng ở nhà.

Hiện trường đang được cơ quan chức năng phong toả và cấm người dân đi vào. Ảnh: Tiến Đông

Cấp cứu người bị thương và khẩn trương rà soát vật liệu nổ

Sau khi vụ nổ thứ 2 xảy ra, có 2 nạn nhân bị thương nặng là anh Hoàng Mạnh Đại (45 tuổi) - là em trai của bà Hoàng Thị Hương, và anh Trần Cao Huy (37 tuổi) - công nhân lái máy xúc, đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Nạn nhân Trần Cao Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Có mặt tại bệnh viện, chúng tôi được biết, 2 nạn nhân được tiếp nhận lúc 17h ngày 29/8 trong tình trạng đa vết thương, nhất là tại vùng mặt, đầu, cổ, ngực, tay chân.... Trong đó nạn nhân Trần Cao Huy bị nặng nhất khi mắt bị mờ, bị thủng màng nhĩ và hiện tại vẫn chưa đi lại được.

Anh Huy đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương nặng, đến nay vẫn chưa nhìn rõ và chưa đi lại được. Ảnh: Tiến Đông

Anh Trần Cao Huy kể lại: nhà anh ở xã Nghĩa Xuân (cách đó khoảng 7Km), vào khoảng 16h anh được chủ máy điều đến khu vực nói trên lái máy, dọn dẹp đống đổ nát của vụ nổ trước đó. Khi đến nơi, anh vừa lái máy vào, và cào được một lát thì nghe tiếng nổ, cả xe và người bị nhấc nổi lên. Ngồi trong xe mà có cảm giác như bị điện giật, đất đá bị hất tung phủ lên xe, khói bụi mù mịt. Anh Huy bị kính xe vỡ, đất đá bay đâm vào mắt và găm vào ngực, tay chân.

"Lúc đó mắt tôi không nhìn thấy gì, theo phản xạ chỉ biết bò ra khỏi xe và kêu cứu, một lúc sau thì có người vào bồng ra và đưa đi cấp cứu" - anh Huy nhớ lại.

Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với anh Hoàng Mạnh Đại. Ảnh: Đặng Cường

Anh Hoàng Mạnh Đại vào thời điểm đó cũng đang đứng sau máy xúc, anh vừa bước được 1 bước ra khỏi đống gạch đá vỡ thì tiếng nổ đinh tai vang lên, đất đá bắn văng cả vào mặt và vào người. Rất may thời điểm đó anh Đại đứng phía sau máy xúc, được máy xúc che chắn phần nào nên cũng không bị nghiêm trọng.

Hiện tại, theo các bác sĩ điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An thì dù 2 nạn nhân không bị chấn thương sọ não, hay bị chấn thương phần nội tạng bên trong, nhưng do sức ép của vụ nổ và các mảnh vụn tác động nên cả mắt và tai đều bị ảnh hưởng nặng phải theo dõi thêm.

Lực lượng Công binh quán triệt một số nội dung trước khi tiến hành dò tìm thiết bị nổ. Ảnh: CSCC

Cũng trong một diễn biến liên quan, ngày hôm nay lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường cùng nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật để dò tìm thiết bị gây nổ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, toàn bộ hiện trường đã được phong toả, trong đó có ngôi nhà của vợ chồng ông Quang cùng 6 ngôi nhà liền kề, đồng thời sơ tán toàn bộ người dân sống trong các ngôi nhà này đến nơi an toàn. Sau khi đảm bảo an toàn thì người dân mới được trở về nhà.

Hiện tại vụ việc đang các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ.