Người dân thành Vinh đổ ra đường 'đi bão' sau chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

Sau tiếng còi mãn cuộc với chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam, người dân thành Vinh đã đổ ra đường ăn mừng. Các tuyến đường trung tâm thành phố như Trường Thi, Hồ Tùng Mậu...chật kín người. Ảnh: Quang An

Người dân chen nhau mua cờ, kèn, băng rôn...để "đi bão". Ảnh: Quang An

Cờ Việt Nam đỏ rực trên các tuyến phố thành Vinh. Ảnh: Quang An

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đây là thời điểm người dân được ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Quang An

Ảnh: Quang An

Lực lượng chức năng đã được bố trí đến các tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân đi bão an toàn, lành mạnh. Ảnh: Quang An