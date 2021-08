Người dân TP Vinh chấp hành nghiêm yêu cầu 'ai ở đâu ở yên đó'

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra công tác phòng chống Covid -19 tại thành phố Vinh sáng 23/8. Ảnh: Quang An

Trên các tuyến đường chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Theo đó, toàn bộ 25 phường xã trên địa bàn TP. Vinh đều ra quân đồng loạt, tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm, ra ngoài đường không cần thiết, không có giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Quang An

Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Người dân trên địa bàn đã chấp hành tốt việc không ra đường, trong sáng 23/8, chỉ có khoảng 10 người đi trên đường Võ Thị Sáu, chủ yếu là shipper và một số người có giấy tờ hợp lệ..." . Ảnh: Quang An

Tại một số tuyến đường như An Dương Vương, Nguyễn Thái Học... cũng đã được lực lượng chức năng lập rào chắn, kiểm tra giấy tờ khi người dân ra khỏi nhà. Theo đó, TP. Vinh chỉ cho phép 4 nhóm người ra đường bao gồm: Nhóm 1- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp; Nhóm 2 - Người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu; Nhóm 3: Người dân đi mua sắm hàng hóa thiết yếu; Nhóm 4: Người giao nhận hàng (shipper) với những yêu cầu cụ thể về giấy tờ, giấy xét nghiệm. Trong ngày 23/8, thành phố đã cử khoảng 700 cán bộ chiến sỹ bao gồm cả lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: Quang An