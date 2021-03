Người dân TP. Vinh đổ xô lắp đặt lưới an toàn chung cư sau sự cố bé gái rơi từ tầng 12

Đặc biệt, lưới an toàn không chỉ có chức năng ngăn người, thú cưng ngã hay leo trèo ra phía ngoài mà nó còn giúp cản quần áo phơi hay các vật khác như chậu cây cảnh, lồng chim bay hoặc rơi xuống bên dưới, gây nguy hiểm cho người ở dưới.

Anh Quân, công nhân chuyên lắp đặt lưới an toàn tại TP. Vinh cho biết: "Tùy vào diện tích ban công mà thời gian lắp đặt nhanh hay chậm, nhưng thường dao động từ 30 - 45 phút cho mỗi căn hộ. Những ngày cao điểm này, chúng tôi lắp trên 20 căn mỗi ngày".



So với các chuồng cọp xuất hiện tại các khu chung cư ở TP. Vinh thì lưới an toàn vừa có độ bền cao, đảm bảo mỹ quan đô thị và quan trọng nhất là có thể cắt được bằng các dụng cụ chuyên dụng nếu hỏa hoạn hoặc các tình huống khẩn cấp xảy ra để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Do đó, hiện lưới an toàn đang được các hộ dân sống ở các chung cư TP. Vinh săn tìm và lắp đặt để đảm bảo an toàn.