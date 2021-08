Người dân TP. Vinh nháo nhào mua hàng do tin đồn thất thiệt

Các shipper chờ nhận đơn hàng. Ảnh: Thanh Phúc

Không đặt được shipper của các hãng chuyên nghiệp, chị Thuận phải lên các hội nhóm để đặt shipper tự do. Trong khi đó, shipper tự do lại tăng đơn giá do tính chất dịch bệnh phức tạp. “Bình thường mỗi đơn ở nội thành dao động 10.000 - 15.000 - 20.000 đồng (tùy khoảng cách) song hôm nay phải gọi shipper tự do, họ tăng giá thêm 10.000 đồng/đơn nhưng cũng phải chấp nhận”, chị Thuận cho biết thêm.