Người dân vùng cao Nghệ An co ro trong giá rét

Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết: So với các năm trước thì năm nay mùa lạnh đến sớm hơn, và dự báo sẽ có những đợt lạnh kỷ lục, có thể xuất hiện băng giá. Tại địa phương từ đầu tháng 12 đến nay nhiệt độ liên tục xuống thấp, dao động trên dưới 10 độ C, sương mù bao phủ cả ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh của bà con. Ảnh: Quang An