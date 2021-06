Người dân Yên Thành mổ lợn tạ để làm ruốc bông hỗ trợ vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh

Con lợn có trọng lượng 2,6 tạ do gia đình anh Phạm Văn Chính mua để mổ thịt để làm chà bông, xúc xích hỗ trợ khu cách ly ở vùng dịch Bắc Giang. Ảnh P.V

Thông tin gia đình anh Phạm Văn Chính ở xóm Đình Phùng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành mua con lợn 2,6 tạ để mổ lấy thịt làm ruốc bông và xúc xích để hỗ trợ người dân khu vực bị phong tỏa, giãn cách tại vùng dịch Bắc Giang đã khiến nhiều người dân trong vùng trầm trồ những ngày qua.

Anh Phạm Văn Chính chia sẻ: Biết được thông tin nhiều bà con ở Bắc Giang đang bị phong tỏa, giãn cách do dịch Covid-19 đang thiếu thực phẩm, do vậy khi Chính phủ kêu gọi cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19 nên tôi cũng muốn góp một chút gì đó để giúp bà con".

Người dân trong xóm cùng nhau mổ lợn giúp gia đình ông Chính. Ảnh P.V

Ngày 5/6, anh Chính quyết định mua con lợn thịt có nguồn gốc đảm bảo an toàn dịch bệnh. Bà con trong xóm cùng nhau hỗ trợ trong quá trình giết mổ, làm ruốc bông và xúc xích. Chỉ trong thời gian ngắn, với số lượng 42 kg ruốc bông và 30 kg xúc xích được hoàn tất, đóng gói cẩn thận. Ngay trong trưa 6/6, toàn bộ số thực phẩm trên đã được anh Phạm Văn Chính trực tiếp trao tận tay cho một bộ phận người dân trong vùng dịch Bắc Giang.

Người dân trong xóm chung tay làm ruốc bông và xúc xích giúp anh Chính. Ảnh: PV

"Ra tận nơi mới biết bà con trong vùng dịch Bắc Giang thiếu thốn lắm, đặc biệt là thực phẩm. Do vậy trong thời gian tới, nếu được bà con, bạn bè ủng hộ tôi sẽ nghĩ cách hỗ trợ khác hơn nữa để "tiếp sức" cho bà con", anh Chính hồ hởi nói. Ông Nguyễn Khắc Đức - Chủ tịch UBND xã Hoa Thành cho biết: Việc anh Phạm Văn Chính ở xóm Đình Phùng bỏ tiền túi ra mua lợn về mổ lấy thịt để làm ruốc bông, xúc xích hỗ trợ người dân ở vùng dịch Bắc Giang là có thật. Đây là hành động hoàn toàn tự nguyện của gia đình anh Chính, trong quá trình thực hiện đã được người dân trong xóm nhiệt tình hỗ trợ. Đây cũng là gia đình đầu tiên trên địa bàn xã có việc làm ý nghĩa nhân văn chia sẻ với người dân vùng dịch như thế này.

Từng mẻ xúc xích và ruốc bông được bà con chung tay chế biến. Ảnh: PV

Ngoài ra, nhóm thiện nguyện huyện Yên Thành hiện cũng đang tiến hành mổ lợn để làm ruốc bông, xúc xích để hỗ trợ công nhân đang bị phong tỏa, giãn cách tại vùng dịch Bắc Ninh.

Anh Trần Khắc Thành - Trưởng nhóm thiện nguyện huyện Yên Thành cho biết, trong ngày 7/6, nhóm mổ con lợn thịt trọng lượng hơn 1 tạ để làm ruốc bông và xúc xích. Dự kiến trong sáng 8/6 số thực phẩm này cùng với một số thực phẩm khác: Cá khô, lạc, sữa, nước sẽ được nhóm chuyển ra Bắc Ninh để hỗ trợ cho công nhân trong vùng phong tỏa, giãn cách do dịch Covid-19.

"Công nhân là người Nghệ An nói riêng và nhiều tỉnh khác nói chung đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang bị phong tỏa, giãn cách do dịch Covid-19 rất nhiều và đang khó khăn về thực phẩm hàng ngày. Do vậy, nhóm thiện nguyện cố gắng sẽ có nhiều việc làm thiết thực hơn để hỗ trợ họ những lúc khó khăn này" - anh Nguyễn Khắc Thành chia sẻ.