Người đạt Giải Nhất Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc làm Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An

Chiều 26/3, Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo đại hội về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thành Duy

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Báo Nghệ An, sự hướng dẫn, chỉ đạo của BTV Đoàn Khối CCQ tỉnh, Chi đoàn Báo Nghệ An đã chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động.

Trong nhiệm kỳ, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhờ cách làm sáng tạo, sự đoàn kết, cộng sự và đổi mới, tuổi trẻ Báo Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, có 9 trên 10 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có những chỉ tiêu vượt rất cao như số lượt đoàn viên đạt giải báo chí các cấp. Trong 3 năm liên tục, chi đoàn luôn giữ vững danh hiệu Đơn vị Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh; được Trung ương Đoàn tặng Bằng Khen, nhiều đoàn viên được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen... Nhiều chuyên đề do ĐVTN phóng viên đảm nhận gây được tiếng vang và hiệu ứng xã hội tốt được BBT khen thưởng đột xuất.

Đồng chí Hà Nguyên Khoa - Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà đến các hộ nghèo. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Đoàn viên thanh niên cũng đã có nhiều sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn: Xây dựng và phát triển kênh YouTube; phát triển chuyên mục Podcast; Xây dựng Đề án chuyển đổi số Báo Nghệ An...

Thực hiện yêu cầu xây dựng Tòa soạn hội tụ kiểu mẫu, đoàn viên trong chi đoàn đã xung kích đi đầu trong tác nghiệp đa phương tiện, tiếp cận các hình thức làm báo hiện đại, sáng tạo trong mi trang, trình bày báo... Năm 2021, các phóng viên trong nhóm đã có mặt ở các điểm nóng, các khu phong tỏa, các khu cách ly để ghi lại những hình ảnh khốc liệt của dịch bệnh cũng như sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân và các y, bác sỹ trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Các đại biểu trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Thành Duy

100% đoàn viên Báo Nghệ An có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn rèn giũa, tu dưỡng đạo đức nhân cách của người cầm bút, tuyên truyền đúng định hướng, xứng đáng là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Phong trào tình nguyện được chi đoàn tổ chức thường xuyên. Công tác tuyên truyền cho tổ chức đoàn với hàng trăm tin, bài chất lượng. Chi đoàn cũng hưởng ứng các hoạt động tình nguyện do Đoàn cấp trên tổ chức như: Hiến máu nhân đạo; thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, các chiến sỹ Biên phòng: Tặng loa kéo cho chốt kiểm dịch Covid Bộ đội Biên phòng; tặng quà người dân về từ miền Nam cách ly phòng dịch ở Kỳ Sơn; Tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Vinh...

BCH Chi đoàn Báo Nghệ An trao tiền ủng hộ của bạn đọc. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Điểm nổi bật của Chi đoàn Báo Nghệ An là các đoàn viên thanh niên luôn có ý thức vươn lên làm chủ khoa học công nghệ làm báo hiện đại, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học để xung kích đi đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của công tác đoàn nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh tạo môi trường bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu về trí tuệ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lành mạnh về lối sống... để góp phần xây dựng tờ báo Đảng vững mạnh phát triển cả nội dung lẫn hình thức, tổ chức Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới.

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CƠ HỘI CỦA ĐOÀN VIÊN

Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2024 và Đại hội Đoàn Khối CCQ tỉnh đề ra và để thực hiện đúng mục đích tôn chỉ tổ chức Đoàn, BCH Chi đoàn Báo Nghệ An đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024. Đó là tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của công tác đoàn nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh tạo môi trường bồi dưỡng, rèn luyện ĐVTN lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu về trí tuệ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lành mạnh về lối sống... để từ đó góp phần xây dựng tờ báo Đảng vững mạnh phát triển cả nội dung lẫn hình thức, tổ chức Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Bên tập Báo Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thành Duy

Tham dự chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận những thành tích mà Chi đoàn Báo Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là gặt hái được một số kết quả nổi bật như: Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng, có nhiều đóng góp cho cơ quan, tổ chức, thành thạo công nghệ làm báo hiện đại, đạt nhiều giải báo chí tiêu biểu, có nhiều nhân tố xuất sắc… Đồng thời, đồng chí cũng đã đặt ra 5 yêu cầu, nhiệm vụ để đại hội nghiên cứu triển khai.

Theo đồng chí, mỗi đoàn viên Báo Nghệ An cần tận dụng lợi thế tuổi trẻ để phát huy tinh thần xung kích, không ngại trải nghiệm, dám nghĩ, dám làm và không sợ thất bại; Cần nhận thức khoa học và hiện đại về công tác đoàn, hiểu rằng công tác đoàn và công tác chuyên môn có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ với nhau; Nắm bắt cơ hội từ sự ghi nhận, tạo điều kiện của cơ quan; Phát huy vai trò là cánh tay đắc lực của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Mạnh dạn tiếp cận, đề xuất công nghệ để tham mưu với Ban Biên tập.

“Đoàn viên thanh niên Báo Nghệ An cần phải luôn ý thức được rằng, giai đoạn này, Báo Nghệ An đang tạo điều kiện tối đa cho mỗi cá nhân phát huy hết năng lực, sở trường của mình. Các bạn trẻ cần xem đây là cơ hội để khẳng định mình trong mọi mặt công tác. Hiện nay, Báo Nghệ An đang xây dựng Đề án chuyển đổi số với lộ trình phát triển tòa soạn đa nền tảng, đa phương tiện. Đây là cơ hội của các bạn trẻ. Chúng ta hãy bứt phá để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình”. Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Chi đoàn Báo Nghệ An thời gian qua. Ảnh: Thành Duy

Về phía Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cũng biểu dương, ghi nhận những thành tích trong nhiệm kỳ qua của Chi đoàn Báo Nghệ An, đánh giá cao đóng góp của đội ngũ phóng viên trẻ trong công tác tuyên truyền cho tổ chức Đoàn, đặc biệt trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, mong muốn nhiệm kỳ tới, các đoàn viên sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh để chi đoàn luôn là lực lượng nòng cốt trong các giải báo chí, phong trào đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí và xem đây là định hướng quan trọng cho hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2024. Tham dự hội nghị, các đoàn viên cũng đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận góp phần xây dựng, phát triển Báo Nghệ An trong thời gian tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Ảnh: Thành Duy

Tại đại hội, thay mặt Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh đã trao Bằng khen Trung ương Đoàn cho tập thể Chi đoàn Báo Nghệ An.

Ghi nhận những thành tích của tuổi trẻ Báo Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Khối CCQ tỉnh tặng Giấy khen cho 5 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh và đồng chí Ngô Đức Kiên trao Bằng khen Trung ương Đoàn và tặng hoa cho tập thể Chi đoàn Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn Khối CCQ tỉnh tặng Giấy khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ảnh: Thành Duy

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 và chức danh Bí thư Chi đoàn. Theo đó, đồng chí Võ Thị Thu Giang giữ chức Bí thư Chi đoàn. Đây là đoàn viên từng đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ 8, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã trao quyết định trưởng thành đoàn cho 8 đồng chí. Ảnh: Thành Duy