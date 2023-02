Người giúp việc trộm 47 lượng vàng của chủ nhà

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan CSĐT đã điều tra làm rõ vụ một người giúp việc trộm 47 lượng vàng SJC của chủ nhà tại TP Thủ Đức.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Công an TP Thủ Đức truy xét vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại căn hộ LA5.11, chung cư Lexington, phường An Phú, TP Thủ Đức xảy ra vào ngày 25/1/2022. Tài sản thiệt hại 47 lượng vàng.

Vào khoảng tháng 7/2021, chị Phan Thị Châu (SN 1955, thường trú số 08 đường 10, phường An Phú, TP Thủ Đức; chỗ ở chung cư Lexington số 65-67 Mai Chí Thọ, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức) thuê Nguyễn Thị Phân (SN 1972, thường trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) làm người giúp việc.

Chị Châu đã giao chìa khóa nhà LA05-11 chung cư Lexington số 65-67 Mai Chí Thọ cho Phân. Ngày 25/1/2023, chị Châu và gia đình về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế nên đã giao nhà lại cho Phân quản lý. Nhưng ngay sau đó, Phân không trông coi nhà mà bỏ về quê rồi gọi điện báo cho chị Châu biết mình sẽ không lên giúp việc nữa.

Vào khoảng 8h ngày 3/2, chị Châu kiểm tra lại tài sản thì hoảng hồn phát hiện đã mất 47 lượng vàng SJC (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Chị Châu cho biết số vàng có được là từ tài sản bán đất mua được. Chị bỏ số vàng này trong túi nilon màu trắng chung với các lá thư cũ để trong tủ gỗ không có khóa. Ngay sau đó, chị Châu đã đến cơ quan Công an trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Thủ Đức truy xét quyết liệt và đã bắt giữ Nguyễn Thị Phân khi người này đang trốn tránh tại phòng 310 khách sạn Cao Lãnh, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Kiểm tra tại phòng khách sạn này, cơ quan điều tra thu giữ được hơn 43 lượng vàng SJC và 51,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Phân đã khai nhận hành vi phạm tội.