Người hâm mộ vượt gần 1.000km sang Lào cổ vũ đội tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại buổi làm việc sáng nay với tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chính quyền xã Tân An (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương nặng.

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".