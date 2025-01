Thể thao Người hâm mộ xúc động nghe mẹ tuyển thủ Xuân Mạnh kể chuyện bán trâu mua giày cho con Người hâm mộ Nghệ An đã được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và có nhiều giây phút vỡ òa xúc động tại Chương trình "Giao lưu với Tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh và người hâm mộ Nghệ An".

Chương trình được diễn ra tại thành phố Vinh do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Mẹ tuyển thủ Xuân Mạnh: “Con cố gắng ở lại tập luyện, về nhà chỉ ăn cơm với nhút!”

Bà Phan Thị Hà - Mẹ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Đức Anh “ “Con cố gắng ở lại tập luyện, về nhà chỉ ăn cơm với nhút!” Bà Phan Thị Hà - Mẹ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình giao lưu, gặp gỡ với Tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh, người hâm mộ xúc động trước những chia sẻ thật thà, chân chất của bà Phan Thị Hà - mẹ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh.

Theo đó, vào năm 12 tuổi, Phạm Xuân Mạnh xa gia đình để vào thành phố Vinh tập luyện tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Không nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, Phạm Xuân Mạnh đã gọi điện về nhà òa khóc, đòi mẹ cho mình trở về. Thấy con khóc, mẹ Phạm Xuân Mạnh đã động viên con: “Con cố gắng ở lại tập luyện, nghe lời huấn luyện viên để nỗ lực thi đấu. Về nhà với mẹ, con chỉ có cơm nhút thôi chứ không có gì".

Nghe những lời động viên của mẹ, Phạm Xuân Mạnh xốc lại tinh thần, nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình trong quãng thời gian sau đó.

Năm 17 tuổi, trước trận đấu quan trọng nhưng đôi giày đã hỏng sau thời gian dài tập luyện, Phạm Xuân Mạnh đành phải gọi điện về cho mẹ “xin một đôi giày để thi đấu”.

Những khoảnh khắc giao lưu xúc động của tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh với người hâm mộ tại chương trình. Clip: Đức Anh - Thanh Quỳnh

Trước cuộc gọi, Xuân Mạnh cũng đã vô cùng áy náy khi hiểu rằng, gia đình mình quá nghèo để có thể giúp mình thực hiện điều đó. Vậy nhưng khi nghe lời chia sẻ của con, bố mẹ Phạm Xuân Mạnh đã động viên con trai vững tâm. Sau đó không ngần ngại bán đi con trâu – tài sản lớn nhất của gia đình lúc đó. Tiền bán trâu được 8 triệu đồng, bố mẹ Phạm Xuân Mạnh đã gửi vào cho con 5 triệu đồng, còn lại 3 triệu đồng để mua nghé. Đến mùa, trâu quá nhỏ chưa có sức cày bừa, bà con làng xóm thương quá nên thay nhau cho bố mẹ Xuân Mạnh mượn trâu trước mỗi vụ mùa.

Nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn đó, mẹ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: “Lúc đó tôi đã động viên chồng, đã cho con theo nghiệp bóng đá thì đôi giày chính là đôi chân thứ hai của con, dù có bán trâu nhà ta cũng phải bán cho con tập luyện!".

Sau này khi Phạm Xuân Mạnh biết rằng bố mẹ đã phải bán trâu cho mình mua giày tập luyện, anh rất xúc động và coi đó là động lực mà mình cần phải cố gắng, cố gắng hơn nữa trên con đường sự nghiệp gắn liền với trái bóng tròn.

Cổ động viên Nguyễn Công Chất (thành phố Vinh) – “Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc chứng kiến trái bóng của đội tuyển Việt Nam lăn vào khung thành đối thủ!”

Cổ động viên Nguyễn Công Chất (thành phố Vinh, Nghệ An) tại chương trình giao lưu. Ảnh: Đức Anh “ “Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc chứng kiến trái bóng của đội tuyển Việt Nam lăn vào khung thành đối thủ!”

Là cổ động viên gắn bó lâu năm với đội tuyển Sông Lam Nghệ An và cũng là người dành một tình yêu lớn với tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh, tại chương trình giao lưu, ông Nguyễn Công Chất chia sẻ: “Trước trận chung kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan tại Asean Cup 2024, tôi đã rất xúc động khi biết tham gia cùng đội tuyển Việt Nam có cầu thủ duy nhất của Nghệ An là Phạm Xuân Mạnh. Lúc này, tôi đã gọi điện cho con trai để nhờ con rằng: dù tốn kém và khó khăn đến mấy cũng phải mua bằng được vé xem trận đấu này cho bố. Bố có niềm tin rằng, đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng và không thể bỏ lỡ được trận đấu quan trọng này".

Niềm tin của ông Nguyễn Công Chất đã trở thành hiện thực khi đội tuyển Việt Nam nói chung, cầu thủ Nguyễn Xuân Mạnh nói riêng đã có những phút thi đấu xuất sắc, giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Chứng kiến những phút giây tự hào đó, ông Nguyễn Công Chất đã chia sẻ rằng: “Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc chứng kiến trái bóng của đội tuyển Việt Nam lăn vào khung thành đối thủ!".

Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh: “Đam mê và chăm chỉ là yếu tố quan trọng nhất để thành công!”

Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ với người hâm mộ tại chương trình. Ảnh: Đức Anh “ “Đam mê và chăm chỉ là yếu tố quan trọng nhất để thành công!”

Tại chương trình giao lưu, gặp gỡ với người hâm mộ Nghệ An, nhiều khán giả đã gửi tới tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh câu hỏi rằng: Điều gì đã khiến anh – một cậu bé nghèo gắn liền với sân bóng làng có thể tỏa sáng và đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các giải đấu lớn của quốc gia và khu vực?

Trả lời cho câu hỏi này, Phạm Xuân Mạnh cho biết, không có yếu tố nào quan trọng bằng sự chăm chỉ. Chăm chỉ trong rèn luyện, chăm chỉ trong tư duy, chăm chỉ trong học hỏi. Đối với bản thân mình, Phạm Xuân Mạnh cho biết, một ngày của anh chỉ tóm gọn trong 8 chữ: “Ăn cũng bóng đá, ngủ cũng bóng đá”, đồng nghĩa rằng, mỗi ngày trôi qua anh đều dành trọn tâm huyết cho bóng đá.

Trước câu hỏi rằng, nếu có cơ hội và “cơ duyên”, Phạm Xuân Mạnh có muốn thêm một lần hợp tác gắn bó với đội tuyển Sông Lam Nghệ An trong tương lai? Phạm Xuân Mạnh đã khẳng định: Tất cả các cầu thủ Nghệ An nói chung, bản thân em nói riêng đều muốn cống hiến cho bóng đá xứ Nghệ, bởi Sông Lam Nghệ An đã nuôi dưỡng em từ bé, đã tiếp thêm kiến thức, động lực để em trưởng thành. Nếu có cơ hội và “có duyên”, em sẽ trở về cống hiến cho đội bóng quê hương”.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy: "Thanh niên Nghệ An nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất để cống hiến cho Tổ quốc"

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy trao tặng Bằng khen cho tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Đức Anh “ "Thanh niên Nghệ An nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất để cống hiến cho Tổ quốc".

Thông qua chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh khẳng định, những chia sẻ của tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh cùng người thân của anh đã chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới người hâm mộ nói chung và tuổi trẻ Nghệ An nói riêng.

Thông qua đó, đã lan tỏa được thông điệp nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Từ đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nỗ lực cống hiến cho quê hương, đất nước trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Người hâm mộ và người thân của tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh tại chương trình. Ảnh: Đức Anh