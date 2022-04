'Người hùng' của U19 SLNA Nguyễn Cảnh Tiệp: Phiên bản Trần Nguyên Mạnh

Điều đáng nói, Nguyễn Cảnh Tiệp không sở hữu thể hình thực sự lý tưởng (cao 1m73, nặng 63kg), nhưng bù lại, thủ môn sắp bước sang tuổi 19 có khả năng phản xạ "nhanh như điện" và phán đoán như đọc được suy nghĩ của đối phương. Nên nhớ, cách đây gần 4 năm, trong trận chung kết Giải vô địch U15 Quốc gia 2018 với U15 Viettel, Nguyễn Cảnh Tiệp cũng là người hùng của U15 Sông Lam Nghệ An khi đẩy thành công quả đá luân lưu quyết định, giúp đội nhà giành ngôi vương.

Cảnh Tiệp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh Hải Hoàng

2 năm sau, trong màu áo U17 Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Cảnh Tiệp lại tiếp tục tỏa sáng tại Giải vô địch U17 Quốc gia 2020. Trong những loạt sút luân lưu ở trận chung kết với U17 PVF, Nguyễn Cảnh Tiệp cũng đã cản phá thành công 1 quả penalty, giúp U17 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Ngày Giải vô địch U17 Quốc gia 2020 hạ màn, U17 Sông Lam Nghệ An đoạt chức vô địch (đánh bại U17 Nutifood 3 - 2), còn Nguyễn Cảnh Tiệp được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.