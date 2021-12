Người hút thuốc lá dễ bị Covid-19 tấn công hơn, tình trạng bệnh nặng hơn

Đây chính là lý do năm nay, năm 2021, WHO chọn chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” cho Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5). Thông qua chủ đề này, WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường thực hiện các dịch vụ cai nghiện thuốc lá, khuyến khích người hút thuốc tiếp cận các dịch vụ cai nghiện thuốc lá.

Tác hại của thuốc lá

Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Ảnh Minh họa

Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, các chất độc trong khói thuốc lá làm ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể, những tác hại này không chỉ xảy ra với người sử dụng mà còn gây hại đáng kể đến những người xung quanh.



Trong khói thuốc lá chứa hơn 7000 chất, có thể kể đến Nicotine, khí than (carbon monoxide) và nhựa thuốc. Trong đó có hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, 69 chất gây ung thư, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc, có cả Ammonia (sản phẩm tẩy rửa), thạch tím (thuốc giết kiến) và Formaldehyde (dung dịch dùng trong ướp xác). Không có một loại chất nào trong thuốc lá là an toàn cả.

Mối liên quan giữa thuốc lá và Covid-19

Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm chủ yếu tấn công vào phổi, việc hút thuốc làm suy yếu chức năng phổi khiến cơ thể khó chống lại Covid-19. Đây là nguyên nhân làm cho những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với người không hút thuốc và những người không thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc.

Hút thuốc lá cũng như hút thuốc lá thụ động (Những người trực tiếp hít phải khói thuốc lá) làm trầm trọng hơn các bệnh nền điều này khiến người mắc Covid-19 có nguy cơ tử vong cao hơn.

Một nghiên cứu của The Society for Research on Nicotine and Tobacco đã khảo sát 11.000 bệnh nhân Covid-19 và phát hiện khoảng 30% những bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá mắc phải căn bệnh với các triệu chứng đi từ nghiêm trọng đến nguy kịch. Tỷ lệ này cao gần gấp đôi so với nhóm bệnh nhân không hút thuốc lá.

Người hút thuốc lá dễ bị Covid-19 tấn công hơn. Ảnh Minh họa Một nghiên cứu khác được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học California cho thấy một phần ba số thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 có nguy cơ mắc Covid-19 với các triệu chứng nghiêm trọng. Và thói quen hút thuốc là một trong số những thủ phạm chính gây ra hậu quả này.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã kết luận những người có thói quen hút thuốc lá là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch Covid-19, bên cạnh những người mắc bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư…

WHO cũng lưu ý, hành động đưa ngón tay lên miệng khi hút thuốc lá làm tăng nguy cơ lây truyền Covid - 19 từ tay lên miệng. Việc sử dụng chung các dụng cụ dùng để hút thuốc, như: thuốc lào, ống điếu, ống tẩu ở những người hút thuốc cũng là nguyên nhân làm tăng việc lan truyền Covid – 19 trong cộng đồng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên quan giữa thuốc lá và Covid-19.

Với những tác hại nghiêm trọng mà thuốc lá mang đến cho sức khỏe con người thì việc bản thân mỗi người hút thuốc lá nên cam kết việc từ bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ là rất cần thiết.