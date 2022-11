Người mẹ đặc biệt ở 'ốc đảo' Chà Lâng

Tin mới

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang không bán vé Đêm nhạc “Mới thôi… mà đã một đời” nhân một năm nhạc sĩ Phú Quang rời cõi tạm sẽ không bán vé để dành tặng một không gian âm nhạc ấm cúng cho người thân, bạn bè và những tri kỷ của ông.

Bảo hiểm bắt buộc đối với mô tô, xe máy: Bỏ hay tiếp tục? (Baonghean.vn) - Trước những luồng dư luận trái chiều về việc bỏ hay tiếp tục bảo hiểm bắt buộc đối với mô tô, xe máy, nhiều ý kiến cho rằng cần phải đánh giá một cách thấu đáo, đồng thời có cơ chế quản lý chặt chẽ cũng như tuyên truyền để người dân hiểu rõ về quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy.

Chuyện nhận quà và ‘đồng tiền khôn’ trong bóng đá (Baonghean.vn) - Đội bóng Thủ đô - Hà Nội FC vừa giành chiến thắng ở vòng đấu áp chót, vòng thứ 25 để lần thứ 6 đoạt ngôi Vô địch quốc gia mùa bóng 2022. Đây là điều gần như được “mặc định”, được dự báo từ trước khi mùa giải khởi tranh.

Thế giới đón bé gái là công dân thứ 8 tỷ, sớm hơn dự kiến 15 năm Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam sáng 15/11 cho biết, thế giới chính thức chạm mốc 8 tỷ người, sớm hơn kỳ vọng 15 năm. Dự kiến đến năm 2037, con số này sẽ lên mức 9 tỷ. Tuổi thọ trung bình cũng tăng mạnh trong nhiều năm qua.

Nghệ An: Bắt nguyên Đội trưởng Đội Quản lí trật tự đô thị Cửa Lò (Baonghean.vn) - Ngày 15/11/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Chốt' giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô là 40 triệu đồng Chiều 15/11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô với tỷ lệ 473/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bắt 2 đối tượng sản xuất hơn 100 kg pháo nổ (Baonghean.vn) - Ngày 15/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh đã bắt giữ 2 đối tượng trú tại địa bàn TP Vinh về hành vi sản xuất pháo nổ.

‘Gia đình mạnh khỏe - chia sẻ yêu thương’ từ Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH và BAC A BANK (Baonghean.vn) - Hiện thực hóa giá trị cốt lõi nhân văn “vì hạnh phúc đích thực” và điểm chung văn hóa doanh nghiệp “Vì cộng đồng”, mới đây tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và BAC A BANK đã tổ chức Ngày hội "Gia đình mạnh khỏe - Chia sẻ yêu thương”. Số tiền 5,1 tỷ đồng thu được sau sự kiện sẽ là những yêu thương giúp miền Trung phục hồi sau cơn bão Noru tàn phá .

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Bình yên trong trẻo đến vô ngần (Baonghean.vn) - Tây Nguyên - miền đất hùng vĩ, nồng nàn, chứa đựng trầm tích văn hóa của những sắc tộc bản địa, nơi hôn phối của nhiều vùng văn hóa để từ đó bừng nở những giá trị mới, hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn đầy sự duyên dáng, trữ tình thẳm sâu. Trong số tác giả đang sinh sống, sáng tác ở Tây Nguyên hiện nay, tôi có ấn tượng đẹp với Ngô Thanh Vân - nữ nhà thơ sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, nhưng cả quê cha và quê mẹ cùng ở Nghệ An.

Trung Quốc phản đối việc loại Nga khỏi G20 Trung Quốc phản đối việc loại Nga khỏi G20 và các diễn đàn quốc tế khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết.

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Diễn Châu (Baonghean.vn) - Ngày 15/11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Diễn Châu tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Diễn Hạnh và xã Diễn Ngọc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ mong muốn bà con tiếp tục phát huy thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm các đối tượng yếu thế, giúp nhau phát triển kinh tế.

Giải mã nguyên nhân gây lũ ống, lũ quét và ngập úng tại Nghệ An (Baonghean.vn) -Hoàn lưu của cơn bão số 4 vào những ngày đầu tháng 10 đã gây ra ngập úng, lũ ống, lũ quét tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại rất lớn tới tài sản và tính mạng của người dân. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự để làm rõ hơn về nguyên nhân nào gây ra tình trạng này.

Công an Nghệ An ra quân trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão (Baonghean.vn) - Bắt đầu từ 7h30 ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

21 tác phẩm đạt giải tại Liên hoan Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022 (Baonghean.vn) - Sáng 15/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bế mạc Liên hoan Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hòa (Baonghean.vn) - Sáng 15/11, cán bộ và nhân dân khối 250, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa tổ chức vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳnh Lưu, Quế Phong (Baonghean.vn) - Ngày 15/11, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương Quỳnh Lưu và Quế Phong.

Viettel ra mắt dải gói cước FTTH mới nhân đôi tốc độ (Baonghean.vn) - Ngoài việc triển khai gói cước mới, Viettel còn nâng băng thông cho các khách hàng cũ lên tới 1.5 lần so với hiện tại, trong khi giá cước không đổi.

Những bảo ấn quyền uy của vương triều Nguyễn Hoàng đế chi bảo, Quốc gia tín bảo… là những bảo ấn quan trọng của triều Nguyễn. Chúng biểu thị quyền lực tối cao của vua và vương triều, được dùng vào việc quốc gia đại sự...

Nghệ An: Giá trị gia tăng ngành dệt may thấp vì thiếu công nghiệp hỗ trợ (Baonghean.vn) - Dệt may là một trong lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của Nghệ An. Toàn tỉnh có hơn 60 nhà máy đang hoạt động, sản phẩm dệt may của tỉnh có mặt ở khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị tuyệt đối của ngành dệt may Nghệ An lại thấp vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thu giữ 1,3 tấn đường không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng tạp hóa (Baonghean.vn) - Vào khoảng 7h30 ngày 15/11, tổ công tác Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo về việc cơ sở kinh doanh hàng tạp hoá Vinh Hòa tại khối 6, thị trấn Đô Lương có hành vi buôn bán đường cát không rõ nguồn gốc.

Cơ hội trúng Mercedes gần 1,5 tỷ đồng chỉ có tại Khu đô thị Hoàng Sơn (Baonghean.vn) - Hiện tại, Khu đô thị Hoàng Sơn là một trong hai dự án hiếm hoi tại Nghệ An “chơi lớn” khi dành tặng khách hàng xe Mercedes trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Chủ nhân của “siêu quà” sẽ được tìm ra trong đại tiệc tri ân “Nhà sang - Xe xịn - Đẳng cấp tinh hoa” diễn ra vào ngày 27/11 sắp tới.

Báo Nghệ An mời viết bài cho các ấn phẩm chào năm mới, đón Xuân Quý Mão 2023 (Baonghean.vn) - Ban Biên tập Báo Nghệ An trân trọng kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, bạn đọc, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài cho các ấn phẩm đặc biệt số Tết Dương lịch và số Tết Âm lịch chào năm mới, đón Xuân Quý Mão 2023 - mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương Đất nước đổi mới.

PM pays visit to hi-tech agricultural projects in Nghe An (Baonghean.vn) - On July 23, Prime Minister Pham Minh Chinh and Party, Goverment and Provincial officials visited several projects of TH Group in Nghia Dan district.

Connecting and promoting agricultural investment between Nghe An and Japan (Baonghean.vn) - At the seminar, in addition to 12 booths of Nghe An enterprises with provincial OCOP products, there were also the participation of Japanese enterprises, introducing typical agricultural products of Japan.

Visiting the place where there are nearly 50 amazing water wheels in Western Nghe An (Baonghean.vn) - Recently, Yen Hoa commune in Tuong Duong district (Nghe An) has been known as an attractive destination owing to the beauty of nature and daily life of Thai ethnic people. In particular, with a system of 50 water wheels and beautiful Lagerstroemia tomentosa forest, Yen Hoa has truly impressed visitors.

Hong Yen Village ‘booms’ thanks to banana trade (Baonghean.vn) - At 3 a.m, people of Hong Yen village, in Quynh Hong commune (Quynh Luu district) got up, turned on the lights to start their daily job. Trucks went out of the village road, roamed up the villages in Western Nghe An to purchase bananas. Old motorbikes laden with baskets of bananas spread out into rural markets... Banana trade has helped Hong Yen people to lead a prosperous life, build houses, buy cars, raise children and afford their study...



Nghệ An: Cảnh báo tình trạng dùng 'sổ đỏ' giả để lừa đảo (Baonghean.vn) - Để ngăn chặn tình trạng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng của tỉnh đã có nhiều khuyến cáo và có các hình thức xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tình trạng làm giả "sổ đỏ" vẫn xảy ra...

Sông Lam Nghệ An và những điểm yếu trước Câu lạc bộ Hải Phòng (Baonghean.vn) - Chiến thắng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An đã đưa Câu lạc bộ Hải Phòng đến với vị trí Á quân của V.League 2022. Một thành tích mỹ mãn của bóng đá Hải Phòng. Vậy đội bóng đất Cảng hơn Sông Lam Nghệ An ở những điểm nào để có một mùa giải xuất sắc đến như vậy?