Người Nghệ ở Lào 'vượt bão' lạm phát

Trấn Thành phản hồi khi bị 'tố' ứng xử kém văn minh ở rạp phim Quản lý của Trấn Thành vừa đại diện nam nghệ sĩ chính thức phản hồi sự việc bị cho là ứng xử kém văn minh ở rạp phim.

9X Nghệ An đánh liều đưa loại quả 'quý tộc' trồng ở bãi bồi sông Lam (Baonghean.vn) - Được coi là loại quả “quý tộc”, kén đất, ưa lạnh, khó thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của Nghệ An, nhiều người đã trồng thử nghiệm dâu tây trong nhà kính nhưng không thành công. Vậy mà một thanh niên lại đánh liều trồng ở bãi bồi sông Lam và thu được kết quả ngoài mong đợi.

Ấn định thời gian diễn ra Asian Cup 2023; HLV Hoàng Anh Tuấn muốn học trò quên trận thắng Australia (Baonghean.vn) - VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trong tháng đầu tiên của năm 2024, cụ thể là từ ngày 12/1 tới 10/2; HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò ở U20 Việt Nam hãy quên chiến thắng trước U20 Australia là những tin tức thể thao nổi bật.

Nhóm thanh niên 'phối hợp' chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn từ tháng 1/2023 đến nay, các đối tượng trong ổ nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản lên đến gần 2 tỷ đồng.

Tuyển sinh đại học 2023: Thí sinh được bớt thủ tục đăng ký xét tuyển Đó là điểm mới trong công tác đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 mà Bộ Giáo dục – Đào tạo điều chỉnh để bớt rắc rối, tránh nhầm lẫn không đáng có cho thí sinh.

Video: Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường (Baonghean.vn) - Cướp giật một chiếc điện thoại của người đi đường, một đối tượng đã bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ, sau 1 giờ gây án.

Trung Quốc đặt cược vào 'trò chơi' ở Ukraine (Baonghean.vn) - Phương Tây chỉ trích bản kế hoạch hoà bình ở Ukraine của Trung Quốc là có lợi cho Nga. Tuy nhiên, dường như công thức hòa bình đó của không hẳn “thân Nga”, mà là “có lợi” cho Bắc Kinh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/3 (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 3; Nghệ An đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp WHA; Thêm một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị đình chỉ công tác… là một số nội dung đáng chú ý đăng ngày 3/3.

Nghệ An: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng (Baonghean.vn) - Dưới dự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền mặt.

Quãng nghỉ V.League, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội tại Sông Lam Nghệ An rèn thể lực (Baonghean.vn) - Thời điểm này, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội tại Sông Lam Nghệ An đang tích cực rèn luyện thể lực chờ ngày giải đấu trở lại.

Huyện Thanh Chương chỉ đạo khắc phục tình trạng hồ chứa nước tiền tỷ xuống cấp (Baonghean.vn)- Sau khi báo Nghệ An điện tử đăng bài “Đập thủy lợi tiền tỷ ở Thanh Chương xuống cấp trầm trọng”, huyện Thanh Chương đã chỉ đạo xã Thanh Lâm sớm có giải pháp để khắc phục một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp của hồ chứa Khe Ngang để phục vụ tưới lúa.

Khoảnh khắc đáng yêu của Sơn Tùng khi 'mượn' đồ của mẹ đi diễn Phát hiện của người hâm mộ về trang phục của Sơn Tùng và mẹ khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc cạnh tranh về các công nghệ quan trọng (Baonghean.vn)- Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI), Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về các công nghệ quan trọng.

Video: Triệu tập nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí (Baonghean.vn) - Qua công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An triệu tập 12 trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí đi dàn hàng ngang trên đường… gây mất ANTT an toàn giao thông

Nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí trên địa bàn TP.Vinh (Baonghean.vn) - Nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, làm mất an ninh trật tự trên đường.

Bắt nhanh tên cướp liều lĩnh trên Quốc lộ 46 (Baonghean.vn)- Sau 1h đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ được đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường vào sáng ngày 3/3.

Sacombank khánh thành cầu dân sinh và trao quà cho hộ nghèo Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Sáng 03/3, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) phối hợp với huyện Kỳ Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao cầu dân sinh và trao quà cho các hộ nghèo xã Na Ngoi.

U20 Việt Nam đón tin vui trước trận gặp U20 Qatar Trước cuộc đối đầu U20 Qatar, U20 Việt Nam đón tin vui từ tiền đạo Nguyễn Quốc Việt - cầu thủ ghi bàn siêu phẩm trong trận thắng U20 Australia.

Nghệ An tham dự Hội nghị trù bị 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan (Baonghean.vn) - Ngày 2/3, tại tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị trù bị lần thứ 23 của 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.

Chủ tịch UBND tỉnh: Cải cách hành chính đảm bảo thực chất, hiệu quả trong việc tham mưu văn bản (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung trong Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 năm 2023.

Dự kiến mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 5/7, xác nhận nhập học trước 30/8, sớm hơn từ 2 tuần đến 1 tháng so với năm ngoái.

Nghệ An đầu tư 109 tỷ đồng xây dựng kênh thoát nước quanh Khu công nghiệp WHA Industrial Zone - 1, giai đoạn 2 (Baonghean.vn) - Mục tiêu đầu tư dự án là đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng trong Khu Kinh tế Đông Nam đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh; giải quyết vấn đề tiêu thoát nước cho dân cư trong khu vực và cho các nhà đầu tư.

Thời điểm tuyệt đối không nên uống nước cam Chuyên gia thông tin, việc uống nước cam vào buổi tối sẽ gây hại nhiều hơn lợi ích.

Nghệ An: 330 triệu USD xuất khẩu lâm nghiệp và khát vọng 'vàng xanh' (Baonghean.vn)- 330 triệu USD là số tiền mà lâm nghiệp Nghệ An đem về từ xuất khẩu trong năm 2022. Tôi (tác giả) thực sự bất ngờ khi nghe vị lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh nêu ra con số trên tại một cuộc làm việc gần đây với nhóm chuyên gia hàng đầu.

Xe MPV cỡ nhỏ giảm giá đồng loạt, cao nhất lên tới 100 triệu đồng Tất cả các mẫu xe MPV giá rẻ dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam đều đang nhận chính sách ưu đãi, giảm giá "mạnh tay" để kích cầu doanh số.

Huấn luyện viên Philippe Troussier làm mới đội tuyển từ... bộ khung cũ? (Baonghean.vn) - Như vậy là bản danh sách triệu tập lần 1 Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã được công bố mà không có bất ngờ hay mới mẻ nào.