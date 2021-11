Người Nghệ về xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10 về nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở GD&ĐT, các nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; Tin vui trong lĩnh vực giáo dục: Hai giáo viên dạy nghề Nghệ An đạt giải Nhất Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ, rồi bị địch bắt giam giữ chốn lao tù gần 15 năm nhưng người chiến sỹ cộng sản trẻ quê Thanh Chương (Nghệ An) không lung lay ý chí, mà tiếp tục bền bỉ đấu tranh. Rời nhà tù đế quốc, theo sự phân công của Đảng, đồng chí tiếp tục hoạt động, công tác, nắm giữ các chức vụ quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt một điều hiếm thấy là từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy của 3 tỉnh.

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An với những cơ chế, chính sách về tài chính - ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh xung quanh vấn đề này.