Người níu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái

(Baonghean.vn) - Trong quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” diễn ra tại Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố thêm 1 bị can về tội “Tham ô tài sản”.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quân - lái xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm vào ngày 6/3 vừa qua tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên).

(Baonghean.vn) - Sáng 10/3, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã tổ chức Lễ báo công, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài mang tên Người tại thành phố Vinh.