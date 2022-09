Người phụ nữ bị phạt 12 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Chiều 30/9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tiền (46 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2017, bị cáo Ngọc Tiền sử dụng tài khoản Facebook “Van Nguyen” tham gia các diễn đàn của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Sau đó, bị cáo Ngọc Tiền được một đối tượng rủ rê, lôi kéo, hướng dẫn tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Đến năm 2020, bị cáo Ngọc Tiền dùng tài khoản Facebook tên “Nguyễn Tuyền” và được đối tượng trong tổ chức tiếp tục đổi bí số mới cho người phụ nữ này để hoạt động.

Bị cáo Ngọc Tiền được giao nhiệm vụ vận động nhiều người tham gia tổ chức; tham gia “trưng cầu dân ý” bầu đối tượng Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ III Việt Nam cộng hoà và cung cấp tình hình chính trị, nội bộ ở trong nước cho tổ chức biết.

Từ năm 2018 đến tháng 2/2022, khi làm thuê ở tỉnh Bình Dương và TP. HCM, bị cáo Ngọc Tiền dụ dỗ, vận động, lôi kéo 225 người ở nhiều địa phương có hoàn cảnh khó khăn cung cấp thông tin cá nhân và người thân để được tổ chức ở Mỹ xem xét tặng quà, cho nhà, tiền, tạo công ăn việc làm…

Mục đích của bị cáo Ngọc Tiền là lấy thông tin của những người này, tự ý đăng ký tham gia “trưng cầu dân ý” bầu đối tượng Đào Minh Quân.

Ngoài ra, bị cáo Ngọc Tiền còn tự may 1 lá cờ ba sọc, để vẫy chào khi đối tượng Đào Minh Quân về Việt Nam thiết lập chế độ Việt Nam cộng hòa.

Ngày 16/2/2022, bị cáo Tiền đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 25/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Tiền.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Ngọc Tiền đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngọc Tiền 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tiếp tục quản chế bị cáo 4 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.