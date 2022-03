Người phụ nữ ở Nghệ An lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền 'chạy án'

Ngày 04/3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1973), trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Liên là một đối tượng rất ma mãnh và có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng xấu trên địa bàn; năm 2006, Liên từng bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành xử 42 tháng tù giam về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả; chồng của Liên cũng là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hiện đang phải thi hành án với hình phạt 20 năm tù.

Đối tượng Nguyễn Thị Liên. Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Liên thường xuyên tìm hiểu thông tin trên các kênh truyền thông về những vụ án bị lực lượng Công an triệt xóa hoặc các vụ tranh chấp đất đai, có khởi kiện dân sự để tiếp cận các nạn nhân.



Sau khi tiếp cận nạn nhân, Liên tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều cán bộ có chức vụ trong lĩnh vực tố tụng, ngành Tòa án, có khả năng "chạy án" cho các bị can, bị cáo được tại ngoại hoặc hưởng án treo, giúp họ thắng kiện trong các vụ án dân sự. Kèm theo thỏa thuận, các nạn nhân phải chi trả số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, cuối tháng 9/2021 Liên đã tiếp cận, lừa “chạy án” cho Võ Thị N. (SN 1993), trú tại huyện Yên Thành vừa bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành xử 05 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đang được tại ngoại chờ thi hành án vì đang nuôi con nhỏ), đồng thời hứa hẹn với Võ Thị N. là sẽ giúp N. chạy giảm án từ 05 năm tù xuống 02 năm tù, từ đó chiếm đoạt tài sản của N. với số tiền 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 02/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án của Võ Thị N. ra xét xử phúc thẩm. Do không có tình tiết mới phát sinh nên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã y án 05 năm đối với N., biết không thể thực hiện công việc theo hứa hẹn ban đầu với nạn nhân, Liên đã bỏ trốn.

Nguyễn Thị Liên tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc Sau một thời gian theo dõi, tối 24/02/2022 phát hiện Liên đang lẩn trốn tại nhà chồng ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Liên. Qua đó, đã phát hiện, thu giữ 02 điện thoại di động, 02 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thị Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan Công an cũng cảnh báo đến người dân và thông tin ai là bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên đến cơ quan Công an để trình báo.