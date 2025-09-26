Thứ Sáu, 26/9/2025
Pháp luật

Người phụ nữ ở Nghệ An nhặt được gần 400 triệu đồng, giao nộp công an tìm người đánh rơi

26/09/2025

Tối 25/9, chị Ngọc Tú, cư dân chung cư Tecco Lê Lợi (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) nhặt được một túi xách có gần 400 triệu đồng bên trong. Ngay sau đó, chị đã mang đến cơ quan công an để trình báo và nhờ tìm người đánh rơi.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác minh chủ nhân là anh Phạm Ngọc Hiến, trú tại phường Vinh Phú, TP Vinh, người làm nghề kinh doanh ô tô cũ.

23.ảnh pv
Chị Tú bàn giao túi xách có gần 400 triệu đồng bên trong cho anh Hiến. Ảnh: CSCC

Nhận lại số tiền lớn bị thất lạc, anh Hiến không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước hành động trung thực, nghĩa tình của chị Tú.

      Người phụ nữ ở Nghệ An nhặt được gần 400 triệu đồng, giao nộp công an tìm người đánh rơi

