Người phụ nữ ở thành phố Vinh bị kẻ giả danh công an mượn tiền và xe SH

Vào hồi 15 giờ 30’ ngày 21/4/2021, Công an thành phố Vinh bắt giữ Trần Cảnh Toàn (SN 1980), trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào giữa tháng 7/2020, Trần Cảnh Toàn thông qua các mối quan hệ xã hội, có quen biết với một người phụ nữ tên Sâm, trú tại thành phố Vinh. Qua nhiều lần gặp gỡ, ăn uống, tiếp xúc làm quen với chị Sâm, Trần Cảnh Toàn tự giới thiệu là cán bộ Công an của Cục Cảnh sát ma túy – Bộ Công an đang về làm việc tại Nghệ An.

Đối tượng Trần Cảnh Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Vũ Những lần giới thiệu, gặp gỡ như vậy, chị Sâm dễ dàng tin lời Toàn. Sau đó, Toàn ngỏ lời và được chị Sâm cho mượn 1 xe SH và số tiền 10 triệu đồng. Thời gian sau, Toàn vẫn tiếp tục gặp gỡ, đi ăn uống cùng chị Sâm và hứa cuối tháng 7/2020 sẽ trả xe và tiền. Đến đầu tháng 8/2020, chị Sâm đã nhiều gọi điện cho Toàn để yêu cầu trả xe và tiền nhưng không liên lạc được, biết mình bị lừa, chị Sâm đã viết đơn tố cáo tới Công an thành phố Vinh.



Vào cuộc xác minh, điều tra, Công an thành phố Vinh đã xác định được đối tượng Trần Cảnh Toàn là lao động tự do, quê quán ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trú tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đây là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị Sâm, đối tượng Toàn đã thay đổi số điện thoại, bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt của lực lượng Công an. Đến 14 giờ ngày 21/4/2021, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ Trần Cảnh Toàn tại một phòng trọ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, chiếc xe SH sau khi mượn của nạn nhân, Toàn đã đem bán tại thành phố Hà Nội với giá 30 triệu đồng, Công an thành phố Vinh đã thu hồi được chiếc xe này.

Hiện Trần Cảnh Toàn đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, mở rộng